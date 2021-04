Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. Weiß oder grün? Eine der schöneren Entscheidungen, die bald anstehen. Wer Grünspargel liebt, kann selbst das Messer ansetzen, denn auf den Feldern des Spargelguts Wasserschloss sind die Stangen demnächst erntereif. Während das Feld zum Selbststechen im vergangenen Jahr noch eine Verlegenheitslösung und dem Mangel an Erntekräften wegen der Pandemie geschuldet war, will Landwirt Heiko Junker in diesem Jahr den Kundenwünschen gerecht werden: "Seit zwei Wochen häufen sich die Anrufe, bei denen wir gefragt werden, ob wir in diesem Jahr wieder ein Grünspargelfeld zum Selbststechen einrichten", berichtet Junker. "Wir können eigentlich gar nicht anders, weil wir mit den Nachfragen geradezu bombardiert werden."

Obwohl ihm in der aktuellen Saison mehr Erntehelfer zur Verfügung stehen als in der vergangenen und er derzeit, wegen der wetterbedingten verzögerten Ernteentwicklung, mehr helfende Hände zählt, als er beschäftigen kann, hat er sich wieder für die Selbstbedienungsvariante beim Grünspargel entschieden. "Die Kunden waren derart begeistert davon und alles lief sehr gut", lautete das Fazit aus dem Frühjahr 2020. "Es war eine tolle Erfahrung, dass die Kunden das Angebot so gut angenommen haben und auch so ehrlich waren."

Beim Feld an der Helmstadter Förstelhütte werden auch diesmal eine Wage sowie eine Kasse installiert. Junker setzt durchweg auf die Vertrauenswürdigkeit seiner Kundschaft – das habe sich bereits im vergangenen Jahr ausgezahlt. Auch Desinfektionsspender sollen angebracht werden. Auf dem Feld, schätzt der Landwirt, dürften jedoch kaum so viele Kunden auf einmal erwartet werden, dass Masken erforderlich wären.

Wieder können sich die Kunden bei der Anfahrt an der Förstelhütte orientieren. Der Weg ist ausgeschildert. In acht bis zehn Tagen könnte es dann so weit sein, schätzt Junker. Doch die noch kühlen Nächte bremsen die Entwicklung des Gemüses etwas aus. Die Preise könnten dann ebenfalls vom vergangenen Jahr abweichen. Denn Junker hat auch die Kosten für die Schnelltests, die er seinen Erntehelfern zur Verfügung stellen muss, einzukalkulieren. "Corona hat uns sehr hohe Unkosten verursacht, ich komme kaum nach mit dem Bestellen der Schnelltests."

Der Weißspargel wird bereits geerntet und ist im Hofladen erhältlich. Doch auch die bleiche Variante ist etwas später dran. "Die letzten beiden Saisonstarts waren außergewöhnlich früh. Jetzt haben wir eigentlich wieder ein normales Jahr, und wir dürfen nicht jammern", meint der Landwirt, der bereits mit dem Erdbeer-Selbstpflücken seit Langem gute Erfahrungen macht. Auch die roten Früchte sind bereits im Verkauf, das Angebot zum Selbstpflücken werde wohl Mitte Mai starten. Auch das sei temperaturabhängig. Für das Reifen von Spargel und Erdbeeren seien 20 Grad Celsius oder höher erforderlich. "Aber die nächsten 14 Tage ist dies wohl eher nicht zu erwarten. Es ist in diesem Jahr sehr zäh. Die Entwicklung ist gut, aber die Menge noch sehr verhalten", meint Junker. Am 21. Juni endet die Spargelsaison.

Info: Unter www.spargelgut-wasserschloss.de wird der Start der Selbstpflücksaison bekanntgegeben.