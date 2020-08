Helmstadt-Bargen. (tw) Über die bisherige Hochphase der Corona-Pandemie waren die Kindertageseinrichtungen landauf, landab nur eingeschränkt für die Betreuung von Kindern in sogenannten Notgruppen geöffnet. Nachdem nun seit Ende Juni wieder ein "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" möglich ist, kommt auch wieder das Tagesgeschäft in den Verwaltungen zum Laufen.

Kämmerer Jochen Leinberger führte dazu in der jüngsten Gemeinderatssitzung aus, dass die Verwaltung gerne dem Vorschlag von Gemeindetag, Städtetag und der Kirchen in Baden-Württemberg folgen und die Kindergartenbeiträge für das kommende Kindergartenjahr 2020/21 anpassen würde. Mit im Schnitt 1,9 Prozent soll diese Anpassung moderat ausfallen. Sie deckt aber bei Weitem nicht den Aufwand, den die Gemeinde für die Kinderbetreuung aufbringen muss.

Der angepeilte Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge von 20 Prozent sei in den vergangenen Jahren tatsächlich nur im Umfang von 16 bis 17 Prozent erreicht worden, erklärte der Finanzexperte der Kommune. Mit der evangelischen Kirche haben die Verantwortlichen bereits im Vorfeld gesprochen und abgeklärt, dass für die Einrichtung in Helmstadt die Gebühren ebenfalls erhöht werden. Für die beiden kommunalen Kindertageseinrichtungen in Flinsbach und Bargen muss der Gemeinderat die Entscheidung über die Erhöhung der Beiträge treffen.

Um zu große Sprünge in der Gebührenentwicklung zu vermeiden und durchgängig alle Nutzer der Einrichtungen gleichzubehandeln, sollen die Sätze regelmäßig angepasst werden, führte Leinberger weiter aus. Dort, wo zeitweise die bisher vereinbarten Leistungen aufgrund von Personalengpässen nicht erbracht werden können (Einschränkungen an Freitagnachmittagen in Helmstadt), sollen die Beiträge entsprechend angepasst werden erläuterte der Kämmerer auf Hinweis von Gemeinderat Thomas Groß. Johannes Roß fragte in welchem Umfang die ausgefallenen Beiträge durch die Unterstützungspakete von Bund und Land ausgeglichen wurden. Aktuell belaufen sich die Ausgleichszahlungen hier auf knapp einem Drittel wobei weitere Leistungen möglich sind, informierte Leinberger.

Einstimmig schlossen sich die Gremiumsmitglieder dem Vorschlag der Verwaltung an. Danach steigen die Kindergartenbeiträge ab dem kommenden Schuljahr zwischen einem und sieben Euro monatlich.