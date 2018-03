Helmstadt-Bargen. (RNZ) Als angeblicher Mitarbeiter einer Apotheke hat ein Mann in Helmstadt eine 84-Jährige ausgetrickst. Seine Beute: 50 Euro. Der etwa 40 bis 50 Jahre alte Täter hatte am Montag gegen 13 Uhr in der Steige geklingelt. In der Hand einen kleinen Beutel behauptete er, von der Apotheke zu kommen und und die bestellten Medikamente zu bringen. Hierfür seien 50 Euro fällig. Obwohl der Seniorin der Betrag zu hoch erschien, gab sie dem Mann das Geld. Daraufhin lief der Unbekannte in Richtung Heidäckersiedlung davon. Der Täter hat einen dunklen Teint, ist etwa 1,60 Meter groß und sprach schlechtes Deutsch. Zur Tatzeit trug er eine weiße Mütze und führte einen weißen Rucksack mit sich. Eine Nachbarin gab an, dass der Mann zuvor auch an ihrem Haus geklingelt hatte. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt, Telefon 07263 / 409632, zu melden.