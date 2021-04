Auch das beliebte Wasserspiel am Bollwerksturm soll in den nächsten Tagen wieder in Betrieb genommen werden. Foto: Armin Guzy

Heilbronn. (rnz) Nach der Winterpause dürfen die mehr als 30 Heilbronner Brunnen wieder sprudeln. "Die allermeisten Brunnen sind bereits in Betrieb gegangen", sagt Hochbauamtsleiter Johannes Straub mit Verweis auf die großen Innenstadtbrunnen.

Zu sprudeln begonnen haben bereits der Fleinertorbrunnen, der Komödiantenbrunnen, der Brunnen am Robert-Mayer-Denkmal und der Sankt-Georgs-Brunnen in der Sülmerstraße. Es folgen noch die weiteren innerstädtischen Wasserspiele wie beispielsweise das Wasserspiel am Bollwerksturm und der Traumbrunnen im Kirchhöfle.

Aber nicht nur die großen Brunnen in der Innenstadt sind für die neue Saison gerüstet, auch die Stadtteil-Brunnen bringen Erfrischung – etwa der Seeräuberbrunnen in Böckingen, der Dachreiterbrunnen in Horkheim, der Brunnen am Schillerberg in Biberach, der Linsafamer Brunnen in Neckargartach oder der Nepomukbrunnen in Kirchhausen. "Dauerläufer" über das Jahr hinweg sind die von Quellen gespeisten Brunnen wie in der Unterlandstraße/Ziegeleistraße in Biberach oder die Köpfertalquelle.

Doch auch an den Brunnen gehen die vielen Betriebsstunden und die Winterzeit nicht spurlos vorbei, sodass einige erst nach einer Reparatur wieder in Betrieb gehen können, erklärt der städtische Installationsmeister Martin Drösler. So bekommt beispielsweise der Brunnen im Deutschhof eine neue Beschichtung, am Theaterbrunnen werden gerissene Scheiben der Beleuchtung durch neue ersetzt, und beim Siebenröhrenbrunnen liegt laut Auskunft der Stadt ein Defekt an der Grundwasserpumpe vor.