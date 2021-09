Der Marktplatz wird am Samstag zu einem „Impfclub“. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Heilbronn. (rnz) Zur Impfung in "chilliger Atmosphäre mit Musik" laden die Stadt Heilbronn und die Transferstelle Nachtleben Heilbronn am Samstag, 4. September, beim "Impfclub" ein. Während der Impfbus Heilbronn von 21 bis 0 Uhr auf dem Heilbronner Marktplatz Station macht, legen die drei DJs "Josha", "Klangagent" und "Loss of Reality" abwechselnd auf.

"Insbesondere junge Menschen wollen wir mit dieser Aktion ansprechen, die durch den späteren Impfstart immer noch einen Rückstand beim Impfschutz haben", erklärt Oberbürgermeister Harry Mergel. Bürgermeisterin Agnes Christner freut sich dabei über die Unterstützung durch die Heilbronner Club- und Gastroszene, die neuerdings durch die Transferstelle Nachtleben vertreten wird. "Das hilft uns, die Zielgruppe zu erreichen." Für die Transferstelle Nachtleben ist es die erste öffentlichkeitswirksame Aktion seit ihrem Start im Mai. So ist das Team nicht nur an der Organisation beteiligt und wirbt selbst für die Aktion, sondern verteilt am Abend auch Gutscheine, die dann später bei den Spendern eingelöst werden können.

Geimpft wird im Impfbus nach Wahl mit den Impfstoffen von "Biontech", "Moderna", "Astra-Zeneca" und "Johnson & Johnson". Für unter 18-Jährige ist nur der Impfstoff von Biontech zugelassen. Unter 16-Jährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden; von beiden Erziehungsberechtigten muss das schriftliche Einverständnis vorliegen.

Der Impfbus Heilbronn macht noch bis Ende September Impfangebote an viel besuchten Orten im Stadtgebiet. Eine Übersicht über alle Stationen findet sich unter www.heilbronn.de/impfbus

Auch im Kreisimpfzentrum Heilbronn (KIZ) in der Horkheimer Stauwehrhalle besteht weiterhin die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen. Das KIZ ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Bislang wurden im KIZ und im Impfbus mehr als 112.000 Impfungen verabreicht, davon mehr als 4800 im Impfbus. Die Impfquote in Heilbronn liegt laut Sozialministerium Baden-Württemberg bei den mindestens einmal Geimpften bei 57,2 Prozent und bei den vollständig Geimpften bei 54,6 Prozent (Stand: 29. August).