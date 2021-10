Kürzlich ist das Herbst-Winter-Semester an der Volkshochschule in Heilbronn gestartet. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Passender kann ein Volkshochschulangebot gerade kaum sein: Das Motto "Gesund Leben" für das kürzlich gestartete Herbst-Winter-Semester der VHS Heilbronn hat in "Stimmungslage" der Corona-Pandemie eben eine besondere Bedeutung. "An apple a day, keeps the doctor away" – das sagt ein englisches Sprichwort, und so verdeutlicht auch ein grüner Apfel mit einer herzförmigen Bissspur das Motto. Das Thema ist breit aufgestellt mit den Schwerpunkten Entspannung und Wissen, Ernährung und Achtsamkeit, Prävention und Bewegung.

Ein Vortrag des aus dem Fernsehen bekannten Professors für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule Köln, Ingo Froböse, dreht sich beispielsweise um "Die Gesundheitsformel der 100-Jährigen".

Auch der Thementag der VHS am Samstag, 13. November, mit vielen Kurzvorträgen, ist ganz dem "Gesunden Leben" gewidmet. Weitere Seminare befassen sich mit der Glaubwürdigkeit von Gesundheitsinformationen aus dem Internet oder auch den Chancen und Risiken von "Gesundheits-Apps".

Wie immer kommen gesellschaftliche und politische Themen auch in diesem Semester nicht zu kurz. Am Mittwoch, 10. November, wird Lisa Kötter, eine der Gründerinnen der Reformbewegung "Maria 2.0", die für den Aufstand der Frauen in der katholischen Kirche steht, bei der VHS zu Gast sein. Sie stellt ihre Vision einer lebendigen Kirche vor und dabei auch zur Diskussion, wie Frauen angemessen beteiligt werden.

Und am 23. November geht es in der Lesung und Diskussion mit Dr. Michael Blume um die Frage, warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Die Schriftreligionen Judentum, Christentum und der Islam sind aus derselben Tradition entstanden. Ihre weltverändernde Kraft hat aber auch starke und gefährliche Gegenmythen geschaffen.

So ist beispielsweise durch das Aufkommen von Medien wie Buchdruck, Radio, Film, Internet und Social Media die zurzeit wieder so enorme Gegenbewegung des Antisemitismus imstande, auf gefährliche Weise die Grundlagen der Zivilisation zu erschüttern. Der Vortrag findet in Kooperation mit dem Bündnis "Heilbronn sagt nein" statt.

Das gesamte Angebot findet sich in gedruckter Form im Herbst-/Winter-Programmheft auf 160 Seiten, hier sind die rund 1500 Angebote aus allen Bereichen des lebensbegleitenden Lernens aufgelistet. Der Schwerpunkt liegt auf Sprachkursen, Gesundheitsbildung, Veranstaltungen zu aktuellen Themen aus Politik, Gesellschaft und Umwelt, Kultur und Kreativität und beruflicher Weiterbildung. Es liegt zur Mitnahme bereit in der VHS im Heilbronner Deutschhof und in der Stadtbibliothek und ist ebenso einsehbar im Internet. Hier können auch alle Kurse gebucht werden: www.vhs-heilbronn.de/programm

Damit alle Besucher und Kursteilnehmer in der VHS gut geschützt sind, setzt das kommunale Bildungszentrum ein umfangreiches Corona-Hygienekonzept um. Die Einzelheiten finden sich jeweils tagesaktuell auf der Homepage.