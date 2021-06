Heilbronn. (guz) Wer wird Nachfolger von Landrat Detlef Piepenburg? Vier Kandidaten haben sich auf das Amt beworben, alle wurden zugelassen, und am kommenden Montag, 28. Juni, wird nun die Entscheidung fallen: Die 76 Mitglieder des Heilbronner Kreistags wählen den Nachfolger ab 14 Uhr in öffentlicher Sitzung in der Festhalle Ballei in Neckarsulm. Nach maximal drei Wahlgängen wird das Ergebnis feststehen.

Die zweite Amtszeit von Landrat Piepenburg endet am 24. September. Am Folgetag wird dann entweder Norbert Heuser, Ralf Steinbrenner, Steffen Liebendörfer oder Torsten Kunkel für acht Jahre die Verantwortung für die Geschicke des Landkreises übernehmen. Beobachter erwarten ein enges Rennen zwischen dem parteilosen Heuser, der gleichwohl die CDU-Fraktion hinter sich weiß, und Steinbrenner, dem Favoriten vieler Fraktionsmitglieder der Freien Wähler. Liebendörfer und Kunkel werden hingegen eher geringe Chancen eingeräumt: Liebendörfer ist den meisten Kreisräten bekannt, und CDU-Mann Kunkel hatte vor seiner Kandidatur offenbar nicht mal die CDU-Fraktion informiert.

Heuser, Bürgermeister in Neuenstadt am Kocher, hatte am 26. Februar als erster Kandidat seine Bewerbung abgegeben und wird am Montag folglich auch als erster seine maximal 20-minütige Bewerbungsrede vor dem Kreistag halten. Auf ihn folgen der Leingartener Bürgermeister Ralf Steinbrenner, Steffen Liebendörfer, der derzeit die Kommunalaufsicht des Wartburgkreises leitet, und Torsten Kunkel, der Bürgermeister in Pfedelbach (Hohenlohekreis). Eine Kandidatin für das Spitzenamt gibt es nicht.

Nach jeder Bewerbungsrede können die Kreistagsmitglieder Fragen an den jeweiligen Bewerber stellen. Während der Vorstellung eines Bewerbers müssen alle anderen Bewerber in einem separaten Raum warten. Nach der Vorstellungsrunde wählt der Kreistag den Landrat in geheimer Wahl. Gewählt ist, wer in einem der ersten beiden Wahlgänge mehr als die Hälfte der Stimmen aller Kreistagsmitglieder auf sich vereint, also mindestens 39 Stimmen und unabhängig davon, wie viele der 76 Kreistagsmitglieder tatsächlich anwesend sind. Erreicht dies in den beiden ersten Wahlgängen keiner der Bewerber, wird ein drittes Mal gewählt, und dann wird derjenige Landrat, der die höchste Zahl der abgegebenen Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Die Bevölkerung ist zur Sitzung eingeladen, die Zuhörerplätze sind jedoch begrenzt. Der Zutritt zur Ballei ist nur mit einer medizinischen Maske gestattet. Vor Ort besteht die Möglichkeit, sich zwischen 11.30 und 13.40 Uhr testen zu lassen.