Ab Freitag ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Heilbronner Fußgängerzone Pflicht. Foto: Armin Guzy

Heilbronn. (guz) Die Corona-Lage verschärft sich auch in der Stadt Heilbronn. Am Mittwoch hat die Stadt erstmals den Grenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist weiter gestiegen. Sie lag laut Mitteilung des Gesundheitsamtes am Mittwoch bei 51,3.

Damit sind die strengeren Regeln, die die Stadt bereits vorbereitet und angekündigt hat, ab Freitag, 16. Oktober, per Allgemeinverfügung für alle im Stadtkreis verbindlich geworden. Oberbürgermeister Harry Mergel hatte, wie berichtet, zu Wochenbeginn an die Bürger appelliert, sich der Lage entsprechend zu verhalten. Gestiegen sind die Zahlen aber dennoch.

Die Einschränkungen zur Eindämmung und Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus betreffen ab diesem Freitag private Feiern, die nun deutlich begrenzt werden. Außerdem wird aber auch das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in den Fußgängerzonen der Heilbronner Innenstadt sowie auf dem Wochenmarkt sowie sonstigen Märkten und an weiteren Orten zur Pflicht, ebenso in Schulen ab Klasse 5 auch während des Unterrichts.

"Es ist ernst. Das Infektionsgeschehen setzt sich bisher ungebrochen fort. Mit den künftig geltenden strengeren Regeln reagieren wir maßvoll und verantwortungsbewusst darauf", teilte Oberbürgermeister Harry Mergel in einer Presseerklärung mit. "Wir tun das zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger, vor allem der älteren und vorerkrankten Menschen unter uns. Ich appelliere eindringlich an alle, die Vorschriften einzuhalten."

Aber auch die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens soll durch die Maßnahmen gewährleistet bleiben, außerdem sollen Schulen und Kindergärten weiterhin geöffnet und der Schaden für die Wirtschaft soll möglichst gering gehalten werden.

Im Einzelnen regelt die neu erlassene Allgemeinverfügung private Veranstaltungen zu konkreten Anlässen, Ansammlungen von Menschen sowie das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen. Auf maximal zehn Personen sind private Veranstaltungen in privaten Räumen begrenzt. In gemieteten Räumen dürfen maximal 25 Personen gemeinsam feiern. Ansammlungen, also Treffen ohne konkreten Anlass, mit mehr als zehn Personen, sind untersagt. "Im vertrauten Familien- und Freundeskreis fühlen sich viele vor dem Virus sicher. Gerade dort infizieren sich aber sehr viele Menschen", warnt Mergel.

Außer in Fußgängerzonen müssen Mund-Nasen-Bedeckungen auch in Kinos sowie Kunst- und Kultureinrichtungen und bei religiösen Zusammenkünften getragen werden sowie auf Begegnungsflächen in Beherbergungsbetrieben, Sportanlagen und Sporteinrichtungen, Recyclinghöfen, Musik-, Kunst-, und Jugendkunstschulen sowie in Schulen ab Klasse 5 im Unterricht.

Info: Die Allgemeinverfügung kann auf heilbronn.de/coronavirus nachgelesen werden; die Maßnahmen gelten zunächst bis einschließlich Sonntag, 1. November. Eine Verlängerung hängt vom weiteren Infektionsgeschehen ab.