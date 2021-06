Von Armin Guzy

Heilbronn. Verlässlich, ausgleichend, kommunikativ und als Kapitän eines Teams – so hat sich der neue Heilbronner Landrat Norbert Heuser in seiner Bewerbungsrede präsentiert und damit auf Anhieb die Mehrheit der Kreisräte überzeugt: Für viele überraschend bereits im ersten Wahlgang – und auch überraschend deutlich – haben sie am Montag den Bürgermeister von Neuenstadt am Kocher zum Nachfolger von Detlef Piepenburg gewählt, der nicht mehr für das Amt des Landrates kandidiert hatte und am 24. September seine Amtszeit nach 16 Jahren beendet.

Heuser erhielt 40 der 73 in dieser Kreistagssitzung möglichen Stimmen. Seine Mitbewerber – Leingartens Bürgermeister Ralf Steinbrenner und der Pfedelbacher Bürgermeister Torsten Kunkel – kamen auf 33 beziehungsweise null Stimmen. Der vierte Bewerber, der Kommunalaufsichts-Chef des Wartburgkreises, Steffen Liebendörfer, hatte am vergangenen Freitag seine Kandidatur kurzfristig zurückgezogen.

Der scheidende Landrat Detlef Piepenburg (l.) überreichte der Frau seines Nachfolgers Blumen und wünschte Norbert Heuser alles Gute im neuen Amt, das dieser im September antreten wird. Foto: Armin Guzy

Viele Kreisräte hatten bereits im Vorfeld einen Zweikampf zwischen Heuser und Steinbrenner vorhergesagt, allerdings ein engeres Ergebnis und mindestens einen zweiten Wahlgang erwartet. Eppingens Oberbürgermeister Klaus Holaschke hatte wohl die richtige Vorahnung: Er fotografierte Heuser samt dessen Frau Susanne und den Söhnen Benedikt und Christian, als die geheim abgegebenen Stimmen noch ausgezählt wurden – und hatte damit das erste Siegerfoto dieser Wahl auf dem Handy.

Zuvor hatten die drei Kandidaten in 20-minütigen Bewerbungsreden sich und ihre zahlreichen Ziele dem Gremium vorgestellt, wobei Heuser und Steinbrenner als langjährige Kreisräte ohnehin schon bestens bekannt waren. Alle drei rückten Klimaschutz, bezahlbares Wohnen, Mobilität, eine sichere medizinische Versorgung, Bildung und schnelles Internet ins Zentrum ihrer Bewerbungsreden, die stellenweise thematischen Rundumschlägen glichen, und stellten sich den (wenigen) Fragen der Kreisräte. Ein Applaus-O-Meter hätte anschließend das Ergebnis bereits recht zuverlässig abbilden können: Bei Heuser wurde mit rund 20 einige Sekunden länger und einen Hauch lauter geklatscht als bei Steinbrenner. Der Applaus für Kunkel war kurz und verhalten.

In seinem ruhigen, gut strukturierten Vortrag beschrieb sich Heuser als Fußballfan, der nun am liebsten als eine Art Spielerkapitän das Gremium zu einer Mannschaft formen würde, die "über die Kreisgrenzen hinaus erfolgreich sein kann." Nach 18 Jahren als Bürgermeister der Stadt Neuenstadt am Kocher sei er "fest verwurzelt in der Region", wolle aber sein "Handlungsfeld erweitern". Und er versprach angesichts des immer angespannteren Kreishaushaltes und einem Berg an nötigen Investitionen wie den mehr als 100 Millionen Euro für die Sanierung des Kreisberufschulzentrums: "Mit mir wird es keinen finanziellen Drahtseilakt geben."

Kirchardts Bürgermeister Gerd Kreiter gehörte zu den ersten Gratulanten. Foto: Guzy

In einer Klausursitzung will der 55-Jährige, der auch Mitglied im Kreisvorstand der CDU ist und damit die stärkste Kreistagsfraktion im Rücken hatte, nun Ideen dazu sammeln, wie man vor allem die Themen Wohnungsnot und Klimaschutz in einem "gemeinsamen Kraftakt" anpacken, aber auch den Nahverkehr attraktiver machen und die medizinische Versorgung in die Fläche der 46 Städte und Kommunen bringen kann.

Beim Thema Berufsschulen – "dem Investitionsschwerpunkt der nächsten Jahre" hielt Heuser mit seiner Haltung nicht hinterm Berg: "Eine Sanierung im laufenden Betrieb ist meiner Meinung nach nicht möglich."

Klimaschutz müsse, sagte Heuser, künftig bei allen Entscheidungen mitbedacht werden; zugleich seien "Innovation und Transformation unverzichtbar, um ein starker Landkreis zu bleiben", dessen Verwaltung er übrigens – wie seine Mitbewerber auch – mehr als bislang zu einem Dienstleister für die 345.000 Einwohner des Landkreises ausbauen will. Und zwar nach dem Motto: "Eine Hand fest am Gesetz, aber die andere frei für unbürokratische Handlungen."

Auf die Fragen aus dem Gremium nach einem neuen Modell für die Kliniklandschaft, nach seiner Haltung zu einer ÖPNV-Abgabe und nach der Bekämpfung des Flächenverbrauchs antwortete Heuser eher unkonkret – wie nach ihm auch seine Mitbewerber, denen nahezu die gleichen Fragen gestellt wurden.

Vom Auftreten und von den Ansätzen her gab es vor allem zwischen Steinbrenner und Heuser wenig Unterschiede, außer dass sich Steinbrenner ohne, Heuser hingegen mit Krawatte ans Rednerpult der unklimatisierten Neckarsulmer "Ballei" begab. Steinbrenner galt als Favorit der Freien Wähler, die mit 18 nur einen Sitz weniger im Kreistag haben als die CDU. Woher die restlichen Stimmen für Heuser kamen, darüber kann nur spekuliert werden – und es waren auch enttäuschte Gesichter zu sehen. Heuser wird bald beweisen dürfen, dass er kann, was er versprach: "Ich habe die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen."