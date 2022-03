Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Das Programm der Volkshochschule Heilbronn für das erste Halbjahr 2022 steht unter dem Motto "Lebensträume". So einen hat auch die katholische Theologin Jacqueline Straub: Sie möchte zur katholischen Priesterin geweiht werden, die Messe lesen und das Evangelium verkünden. Straub träumt diesen Traum nicht leise und still vor sich hin, sondern öffentlich, fordernd und mit nachvollziehbaren Argumenten.

Davon konnten sich die Zuhörenden ihres Auftritts in der VHS überzeugen. Straub ist 31 Jahre alt und verheiratet. Sie hat unter anderem auch mehrere Bücher, vor allem zu ihrem Herzensthema, verfasst, die in vier Sprachen übersetzt wurden. Inzwischen ist sie zur Ikone all derer geworden, die auch unter anderem wegen der Missbrauchsfälle mit ihrer Kirche "überkreuz" sind. Das zeigte sich dann auch in der nachfolgenden Diskussion, die sich unter anderem um Kirchenaustritte drehte.

Straub wurde aufgrund ihrer Lebensthematik wie auch ihrer publizistischen Tätigkeit – sie ist auch Journalistin – so bekannt, dass sie 2018 von der BBC in die Liste der "100 Women" aufgenommen wurde, also jener Frauen, deren Wirken von weltweiter Bedeutung ist. Das geschah in dem Jahr, in dem auch ihr meistgelesenes Buch "Kickt die Kirche aus dem Koma" erschien. Bei der VHS liest Straub analog zur Schilderung ihres Lebens und ihrer Ansichten aus ihren Büchern und spricht vor allem davon, wie tief und anhaltend ihre Berufung zur Priesterin in ihr ist. Sie zählt eine Reihe historischer Beispiele dafür auf, dass ihr Wunsch auch schon Wirklichkeit war, zum Beispiel in der Epoche des Früh-Christentums. Ebenso sagt sie, dass sich kein Beleg dafür finden lässt, dass Jesus Frauen geringer geachtet habe als Männer und erklärt, wie die Katholische Kirche dann doch zu der Männerbastion wurde, die sie heute noch ist, und wie dies in unterschiedlichen Pontifikaten in unterschiedlicher Wirkungsmächtigkeit bis hinein in die Gegenwart reicht.

Feministische Forderungen um des Feminismus willen formuliert sie nicht, lässt dafür klar, unmissverständlich aber nicht aggressiv Fakten sprechen und belegt sie. Sie erzählt aber auch davon, wie sie schon als 14-Jährige ihre Berufung in sich entdeckte und warum sie dabei bleibt. Die Schilderungen ihrer Erfahrung, die sie seither machte, von den Anfängen als Ministrantin über die Theologin, die ihren Masterabschluss mit summa cum laude beendete, bis heute: Sie erheitern die Zuschauer in ihrer Absurdität und Wirklichkeitsferne. Vor allem stimmen sie aber nachdenklich.

Eine Erkenntnis daraus ist diese: Das Motiv gegen Frauen im Priesteramt zu sein, beruhe auf einer tiefsitzenden Angst bei den Männern, die aus einem "Mangel an Glauben" resultiere. "Kirche steht niemals still", auch das ist ein Credo von Straub. Ihre Vision ist: Sie werde auch dann glücklich lächeln, wenn eine Frau erst zur Priesterin geweiht wird, wenn sie selber schon auf dem Sterbebett liegt.