Heilbronn. (zy) Das dritte Fertigungswerk der Gerüstbaufirma Layher in Güglingen-Eibensbach hat nun auch die Baufreigabe vom Landratsamt Heilbronn erhalten. Damit steht dem Bau des "Werks 3" mit integrierter Feuerverzinkerei nichtsmehr im Wege. Mit den Planierungsarbeiten startet nun der offizielle Baubeginn für das Werk; die Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2023 geplant.

Zuvor hatte der Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu den Satzungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan im interkommunalen Industriegebiet Langwiesen IV gefasst, und das Regierungspräsidium Stuttgart hatte die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb erteilt.

Der Ausbau ist das Resultat der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Nachfrage nach den Layher Gerüstsystemen. "Neben der hohen Produktqualität ist für unsere Kunden auch die hohe Lieferbereitschaft von Layher eine zentrale Anforderung", erklärt Layher-Geschäftsführer Stefan Stöcklein. "Nur so können Projekte nach Auftragsvergabe zeitnah begonnen und termingerecht abgewickelt werden."

Geplant ist ein eigenständiges Werk für die Produktion und Feuerverzinkung von Bauteilen des Allround-Systems, das als weltweit führendes Gerüstsystem für den ingenieurmäßigen Einsatz in Baugewerbe, Industrie und Veranstaltungstechnik gilt. Die überplante Fläche ist etwa elf Hektar groß, davon sind rund fünf Hektar überdachte Produktions- und Lagerfläche. Hallen und Gebäude des neuen Werks werden unter anderem durch umfassende Maßnahmen zur Gebäudedämmung, eine Fotovoltaik-Anlage und die Nutzung von Abwärme aus den Produktionsprozessen im hohen Energie-Effizienzstandard BEG 40 ausgeführt.

Mit dem Zweckverband, den zuständigen Behörden und Naturschutzverbänden wurden zudem umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen abgestimmt. Die Renaturierung des Gewässers Zaber auf einer Länge von rund einem Kilometer bildet einen der Schwerpunkte. Die Renaturierung umfasst ausgewiesene Flächen mit Auwäldern und Auwiesen, eine Verlegung des Flussbettes mit unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten und entsprechend gestaltete Uferbereiche.

Darüber hinaus werden mehrere Tierarten artgerecht umgesiedelt, darunter die seltene Wechselkröte. Für die bislang auf dem Werksgelände angesiedelten Tierarten werden in unmittelbarer Umgebung passende Ersatzlebensräume geschaffen. Die Ausgleichsmaßnahmen umfassen insgesamt eine Fläche von mehr als zwölf Hektar. Zwei Gewässer als neue Heimat für die Wechselkröte wurden bereits im vergangenen Jahr errichtet – Spezialisten haben inzwischen rund 1100 Tiere dorthin umgesiedelt. Zudem soll das Werksgelände einen umlaufenden Grünstreifen erhalten, und auch auf Teilen der Fassaden sowie den Dächern sollen Pflanzen wachsen. Dies ermöglicht aus Sicht der Planer nicht nur eine optisch ansprechende Einbindung ins Landschaftsbild, sondern bietet auch Lebensraum für Insekten, sorgt für eine ökologische Wärmedämmung und erhält die unverzichtbaren Kaltluftströmungen im Tal.

Die Entscheidung für den Ausbau der Fertigung im Zabergäu erfolgte laut Firmenangaben sehr bewusst und sei ein klares Bekenntnis zur Region und zum Wirtschaftsstandort Deutschland. "Als Familienunternehmen mit einer starken Verbundenheit mit der Region ist den Gesellschafterfamilien die Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze am Standort wichtig – und damit die Stärkung des sekundären und tertiären Sektors", sagt Stöcklein.

Alleine in Deutschland sind heute mehr als 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Layher tätig, weltweit sind es mehr als 2200. Im "Werk 3" werden in der Endausbaustufe 380 Menschen beschäftigt sein. Erste Arbeitsplätze sind bereits besetzt, da die vorgesehenen Fertigungsanlagen aufgrund der Nachfragesituation zum Teil vorübergehend am Stammsitz in Eibensbach installiert und in Betrieb genommen wurden. Diese werden dann gemeinsam mit den Fertigungsanlagen in das "Werk 3" umziehen.