Polizeibeamte sichern am 2. September 2005 in Siegelsbach (bei Heilbronn) die Tatortbesichtigung in der Sparkasse von Siegelsbach. 2008 wurde der frühere Dorfbäcker wegen Raubmordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Er hatte bei einem Banküberfall eine 65 Jahre alte Rentnerin erschossen und deren Ehemann sowie einen Bankangestellten lebensgefährlich verletzt. Foto: Harry Melchert dpa/lsw