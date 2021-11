Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Großbaustellen sind eine Welt für sich, eine Baustelle von fast 50 Kilometern Länge wie die auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg fast schon ein Universum. Dieses jedenfalls spielte mit und schenkte reichlich Sonnenschein für ein Projekt, das hier zwei Welten zusammenbrachte: Stahl und Beton – Menschen und Musik. Die "Brückenhochzeit" – so nennt man das Zusammenkommen von zwei Brückenteilen – hatte schon im Juni stattgefunden. Nun ist die Brücke als ein Teil der Strecke über das Neckartal bei Heilbronn fertiggestellt, befahrbar für mindestens dreißig Jahre – so ist es geplant. Doch diesen einen einzigen und wichtigen Tag, den 28. Oktober, an dem das nagelneue Brückenbauwerk vollkommen frei von Verkehr war, wollte man bei der "ViA6West", von der Bundesregierung mit dem Ausbau dieses wichtigen Teilstückes der A 6 beauftragt, nicht einfach sang- und klanglos verstreichen lassen.

Wohlklang da, wo bald nur noch der Verkehr rauscht – die Idee kam von Pressesprecher Michael Endres, und Rainer Neumann, Intendant des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn (WKO), ließ sich nicht lange bitten. So folgten 20 Musiker der Einladung für schöne Bilder und Töne. Das passte auch deshalb gut, heißt doch das Motto des WKO für die nächste Saison "On the road". Das WKO hat auch eine Tradition als "Reise-Orchester", noch in dieser Saison steht ein nachgeholtes Gastspiel bei der nachgeholten Weltausstellung Expo im März 2022 in Dubai, im Baden-Württemberg-Haus, an.

Also traten die 20 Streicher, wie es sich gehört, in Bühnengarderobe, Frack und langem Kleid an und intonierten Edvard Griegs "Holberg-Suite" unter blauem Himmel, zwischen Schallschutzwänden und auf Flüsterasphalt für ein einmaliges akustisches Erlebnis und optisches Ergebnis. Mit dem Fotomotiv "Orchester auf Autobahn" wird man die nächste Saison bewerben, wie Neumann ankündigte.

Die Projektgesellschaft "ViA6West" plant, finanziert, baut, betreibt und erhält die Bundesautobahn 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg in Baden-Württemberg. Der Abschnitt wird von ihr auch für die nächsten 30 Jahre betrieben und unterhalten. Das Projekt setzt sich zusammen aus dem Ausbau von 25,4 Kilometern Strecke von zwei auf drei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, den Neubau der Neckartalbrücke sowie 79 weiteren Bauwerken (Über- und Unterführungen, Durchlässe, Lärmschutzwände, Regenrückhaltebecken). Im Januar 2017 war Baubeginn, die Finanzierungsverträge wurden 2018 abgeschlossen. Die Gesamtkosten liegen bei rund 1,3 Milliarden Euro. (bfk)

Die aus zwei Segmenten nun "verheiratete" Brücke, die Strombrücke aus Stahl und die Vorlandbrücke aus Beton, überspannt das Neckartal auf einer Länge von zusammen 1,3 Kilometern und ist damit die längste Autobahnbrücke in Baden-Württemberg. Die Strombrücke (im Osten, neben der Bahnlinie Heilbronn–Würzburg) ist eine rund 510 Meter lange, filigrane Stahlkonstruktion und eine der wichtigsten Straßenverbindungen zwischen Heilbronn und Neckarsulm, über den Neckar und den Neckarkanal hinweg. Von Westen her überspannt die mehr als 820 Meter lange Spannbetonkonstruktion der Vorlandbrücke die Auenlandschaft des Neckars. Die neue Brücke ist das wichtigste Teilstück des sechsstreifigen Ausbaus der A 6 bei Heilbronn. "Konzertsaal" war übrigens, fast auf den Kilometer genau, die Mitte der 1031 Kilometer langen Strecke zwischen Prag und Paris, zu der die A 6 gehört.

Der alte Brückenzug, erbaut 1964 bis 1967, musste erneuert werden – ihm hat der überproportionale Anstieg des Güterverkehrs auf der mittlerweile wichtigsten Ost-West-Route zu stark zugesetzt. Ursprünglich war die Strecke für maximal 60.000 Fahrzeuge pro Tag ausgelegt; heute sind es in Spitzenzeiten bis zu 100.000 Fahrzeuge, darunter bis zu 30.000 Lkw. Diese würden, hintereinander aufgestellt, eine Länge von 600 Kilometern erreichen. Während die "alte" Brücke noch auf der "grünen Wiese" erbaut wurde, war der Bau der neuen Brückenkonstruktion eine "Operation am offenen Herzen", wie es Endres beschreibt. Sie musste bei laufendem Verkehr erfolgen, eine logistische Herausforderung und Leistung, nicht aber die letzte. Die Größte steht noch bevor, der sogenannte Querverschub des Neckartalübergangs auf dem aktuell der Verkehr rollt, und das um 20 Meter. Diese Aktion wird Anfang 2022 stattfinden, sie hat eine einmalige Dimension, wie es sie auf der Welt noch nie gab.

Einmalig war aber auch die Performance, bei der sich Bau, Technik und die Musen trafen. Dabei warteten im Hintergrund schon Arbeiter und Fahrzeuge, um die Strecke tags darauf mit dem Ziehen der Leitplanken und der gelben Fahrbahnmarkierungen für die neue Verkehrsführung fit zu machen für den Verkehr. In wenigen Tagen wird der gesamte Verkehr auf diesem Abschnitt der A 6 hier rollen, dann bei ganz anderen Tönen.