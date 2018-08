Heilbronn. (rnz) Der Buga-Zwerg Karl der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 grüßt jetzt auch die Besucher des Blühenden Barock in Ludwigsburg. 250 Zentimeter groß steht er gar nicht zwergenhaft am Eingang Hinterer Schlosshof und macht auf die Heilbronner Buga aufmerksam.

Ins Blühenden Barock in Ludwigsburg zieht Karl ein, weil Buga und Blühendes Barock kooperieren und sich gegenseitig unterstützen. Beim Design der Figur hat die Buga den Gartenzwerg neu gedacht und ihn zu einer modernen Gestalt aus zeitgemäßen Materialien weiterentwickelt. Mit der Verbindung aus Tradition und Moderne soll er die Bundesgartenschau widerspiegeln.

Der Buga-Zwerg Karl in Ludwigsburg besteht aus recyceltem Polypropylen, das in 3D großflächig gedruckt wurde. Mit seinen 250 Zentimetern, seinem Gewicht von 100 Kilogramm und seinem Umfang von 170 Zentimetern ist Karl alles andere als ein Leichtgewicht, obwohl er im Inneren hohl ist. Und er ist der bisher größte in der Buga-Zwergenschar. Etwas kleiner sind seine Brüder, die aus Carbon- und Glasfaser in einer speziellen Wickeltechnik gefertigt sind. Einer von ihnen steht im Audi Forum Neckarsulm.

Der Name Karl leitet sich vom Karlssee ab, einem von zwei neu angelegten Seen auf dem Bundesgartenschaugelände. Der Karlssee ist benannt nach dem Karlshafen, einem von mehreren Hafenbecken, die dort einst betrieben wurden.

Die Bundesgartenschau präsentiert sich auf 40 Hektar am Neckarufer als Buga der Vielfalt - mit Blumenpracht, viel Grün und viel Wasser, Gartenkabinetten und Gärten baden-württembergischer Regionen, mit Wohnen der Zukunft, bionischen Pavillons nach dem Vorbild von Seeigel und Wasserspinne, dem höchsten Holzhaus Deutschlands, dem Reallabor für autonomes Fahren und 5000 unterschiedliche Veranstaltungen an 173 Tagen.

Mit der Buga als Motor wird eine ehemalige innerstädtische Gewerbebrache revitalisiert und zum neuen lebendigen Stadtquartier ausgebaut. Die Stadtausstellung ist der erste Bauabschnitt dieses Stadtquartiers Neckarbogen. Die ersten der 350 Wohnungen, die in 22 Häusern entstehen werden, sind bereits bezogen. Bis zu 800 Menschen werden 2019 während der Buga auf dem Gelände wohnen. Damit ist die Bundesgartenschau Heilbronn auch die erste bewohnte Buga.