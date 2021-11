Von Armin Guzy

Eppingen. Um den Haushalt für das kommende Jahr zu stabilisieren, will die Stadt Eppingen Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer erhöhen und außerdem in erheblichem Umfang Grundstücke verkaufen. Dennoch wird die Verschuldung voraussichtlich deutlich steigen. "Wir brauchen in einem Umfang Kredite, wie wir uns dies im Frühjahr 2020 nicht vorstellen konnten", sagte Oberbürgermeister Klaus Holaschke, als er den Etat-Entwurf am Dienstag dem Gemeinderat vorstellte. Und damit die Neuverschuldung nicht noch höher ausfällt und die Finanzlage der Stadt dauerhaft stabilisiert werden kann, seien die Steuererhöhungen aus seiner Sicht unumgänglich.

Derzeit plant die Verwaltung, knapp 2,7 Millionen Euro neue Kredite aufzunehmen, alleine um das erwartete Defizit im Verwaltungshaushalt auszugleichen. Und auch im Vermögenshaushalt müssen wohl neue Schulden gemacht werden. Falls tatsächlich alles so kommt, wie es derzeit geplant ist, würde die Verschuldung im Kernhaushalt bis Ende 2022 auf 10,3 Millionen Euro steigen – oder von derzeit 153 auf dann 470 Euro pro Einwohner. Rechnet man die Schulden der Eigenbetriebe hinzu, hat der "Gesamtkonzern Stadt" Ende 2022 einen Schuldenberg von mehr als 31 Millionen Euro angehäuft – das Trägerdarlehen über fünf Millionen Euro an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung nicht eingerechnet. An den Eigenbetrieb Gartenschau fließen im kommenden Jahr 1,1 Millionen Euro.

Wie berichtet, haben Stadt und Gemeinderat bereits im laufenden Haushaltsjahr den Rotstift angesetzt und die Ausgaben um rund zwei Millionen Euro gesenkt. Dennoch wird der Haushalt 2021 voraussichtlich der schlechteste in der jüngeren Geschichte der Stadt sein. Noch mehr an die Substanz gehen will OB Holaschke nicht: "Der Erhalt des Gemeindevermögens hat für mich dieselbe Dringlichkeit wie die Schaffung neuen Vermögens", sagte er und kündigte für das kommende Jahr ein mit fast 900.000 Euro ausgestattetes Sanierungsprogramm für die Gemeindestraßen an, auch weil die Stadt "eine Bugwelle von Sanierungen" vor sich herschiebe. Der Anfang soll im Bergring in Rohrbach und der Bannholzstraße in Kleingartach gemacht werden.

Holaschke verwies in seiner Haushaltsrede auch darauf, dass Eppingen durch die Wirtschaftskrise während der Pandemie mehrere Millionen Euro verloren hat, die fest eingeplant waren, und die Stadt weiterhin zu den steuerschwachen Kommunen im Land zählt. Das wiederum zwingt Verwaltung und Gemeinderat förmlich dazu, an einigen Stellschrauben zu drehen, denn Kommunen, die ihre Einnahmemöglichkeiten nicht ausschöpfen, erhalten auch weniger Zuschüsse.

Die Erhöhung der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer sollen insgesamt rund 970.000 Euro Mehreinnahmen bringen; außerdem stellte Holaschke die Erhöhung der Kindergartenbeiträge in den Raum, obwohl dies "das unbeliebteste Thema überhaupt" sei. Andererseits skizzierte er die vor allem im Betreuungsbereich weiter steigenden Kosten durch mehr Personal und weitere Investitionen in die Kindergärten und Schulen. Alleine durch den vom Bund beschlossenen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen werden voraussichtlich 20 neue Betreuungsgruppen nötig – mit entsprechender Raum- und Personalausstattung. Auf insgesamt zehn Millionen Euro schätzt Holaschke den Aufwand dafür in den kommenden zehn Jahren – und kritisierte dabei die seiner Ansicht nach nicht immer faire Verteilung der Kosten zwischen Bund, Land und Kommunen. "Wir sind schon heute nicht mehr in der Lage, eine stets verlässliche Betreuung unserer Kinder in den Krippen und Kitas zu gewährleisten", räumte er ein, und Corona sowie fehlendes Personal habe dies weiter verschärft: "Betreuungsangebote sind schlicht und ergreifend nicht mehr finanzierbar."

Weitere Unbekannte für das Haushaltsjahr 2022 sind die steigende Inflation, die gerade nach unten korrigierten Prognosen für das Wirtschaftswachstum und die Überschuldung der Öffentlichen Hand. Bei der Erstellung des Plans hat die Verwaltung mit 10,5 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen kalkuliert – das sei trotz der vorgeschlagenen Erhöhung des Hebesatzes um 30 Prozentpunkte auf dann 385 "optimistisch", bekannte Holaschke.

Gestützt werden solle der Etat durch weitere Einsparungen und durch Grundstücksverkäufe im Umfang von alleine fast acht Millionen Euro. Die Nachfrage nach Bauland ist zweifellos riesig, und die Stadt plant oder erschließt derzeit mehrere Flächen. Dennoch ist der Zeitpunkt der Einnahmen aus dem Baulandverkauf nur schwer zu kalkulieren.

"2022 ist sicher kein Untergangsjahr für Eppingen", sagte Holaschke und nannte die Finanzen der Stadt "geordnet". Die Rahmen- und Ausgangsbedingungen seien aber schwierig, und für die Bewältigung der Pandemie wird es im kommenden Jahr voraussichtlich kein Geld mehr von Bund und Land geben. Dennoch: "Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Programm die Entwicklung Eppingens behutsam weiterführen werden", schloss Holaschke seine Rede.

Der Gemeinderat hat sich bereits am Mittwoch zur Klausursitzung getroffen. Bis 23. November können die Fraktionen ihre Wünsche und Anträge einreichen. Der Etat soll am 7. Dezember beschlossen werden.