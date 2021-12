In den kommenden Jahren muss in Gemmingen viel Geld in den Untergrund investiert werden: Die Sanierung des Regenüberlaufbeckens im Park beginnt jetzt und soll bis zum Parkfest im Sommer abgeschlossen sein. Foto: Ines Schmiedl

Von Ines Schmiedl

Gemmingen. Ohne öffentliche Debatte ist die Haushaltsberatung in Gemmingen auch für den Etat für 2022 über die Bühne gegangen. Nach der umfangreichen Erläuterung des Zahlenwerks im November war es nun den Fraktionen überlassen gewesen, über die einzelnen Punkte zu beraten. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Haushalt mit einem Gesamtvolumen von 15,4 Millionen Euro ohne Diskussion und einstimmig beschlossen.

"Die positive Entwicklung der Ergebnisrücklage war im Haushaltsplanentwurf noch nicht berücksichtigt", erläuterte Kämmerin Julia Echle. Inzwischen ist das Plus aus dem Haushaltsjahr 2020 eingearbeitet, was das Ergebnis von zwei auf 4,2 Millionen Euro verbessert.

"Bei der Liquiditätsentwicklung wurden die noch zu beschließenden Haushaltsreste des Investitionshaushaltes nicht dargestellt", erläuterte die Finanzfachbeamtin. Dadurch verschlechtert sich die Liquidität von 6,6 Millionen Euro auf 5,3 Millionen Euro. Das hat zur Folge, dass in den kommenden Jahren höhere Kredite nötig werden. Im kommenden Jahr kann die Kommune den Etat aber noch aus den Rücklagen ausgleichen und sogar 187.000 Euro tilgen.

Für 2023 war bislang kein Kredit vorgesehen; wahrscheinlich werden nun aber zusätzlich 700.000 Euro benötigt, und im darauffolgenden Jahr werden 4,2 anstatt 3,5 Millionen Euro an neuen Mitteln nötig. Außerdem geht die Kämmerin davon aus, dass die Kommune im Jahr 2025 sogar insgesamt 1,3 Millionen Euro wird aufnehmen müssen.

"Wir arbeiten nachhaltig und gut. Wir mussten seit 2004 die Steuersätze nicht erhöhen, das heißt, dass wir weitgehend mit unserem Geld auskommen", erklärte Timo Wolf, der Bürgermeister der 5300 Einwohner-Kommune. Die Grundsteuer A liegt nach wie vor bei 390 Prozentpunkten und soll im Jahr 2022 Einnahmen von 48.000 Euro bringen, die Grundsteuer B liegt bei 350 vom Hundert, was die Gemeindekasse voraussichtlich mit rund 600.000 Euro füllt, und die Gewerbesteuer wird mit 370 Prozentpunkten errechnet, was 2022 Einnahmen von 2,2 Millionen Euro bringen soll. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer spült weitere fast drei Millionen Euro in die Kasse. Auf der Ausgabenseite sind die Personalkosten mit 4,6 Millionen Euro einer der größten Posten.

Die größten Investitionen im kommenden Jahr sind der Kinderkrippen-Neubau in Stebbach, für den 2,1 Millionen Euro eingeplant sind. 463.500 Euro werden als Zuschüsse erwartet. Für den Bauwagen sowie das Einrichten eines Naturkindergartens in Stebbach werden 120.000 Euro eingeplant, und für den Interimskindergarten in der Stettener Straße sind 600.000 Euro vorgesehen; unter anderem soll dafür ein Container als Betreuungsort gekauft werden. Zudem müssen der Interimskindergarten möbliert und die Außenanlage entsprechend kindgerecht hergerichtet werden.

Das Gebäude des Kindergartens in der Bahnhofstraße soll ebenfalls saniert werden, samt Außenanlagen und Zaun. In den folgenden Jahren soll auch der Kindergarten Wiesenstraße komplett saniert werden, und für die Kraichgauhalle steht eine Fassadensanierung an, die mit 230.000 Euro veranschlagt ist. Für eine Fotovoltaikanlage auf dem Schulanbau werden 12.000 Euro bereitgehalten.

Ein weiteres Großprojekt ist in den folgenden Jahren geplant: Freiwillige Feuerwehr und Bauhof erhalten auf dem Ziegelei-Areal im Gewerbegebiet einen Neubau. Im kommenden Jahr wird dafür weiter geplant, der Zuschussantrag für den Ausgleichsstock soll im März 2023 gestellt werden. Wenn die Zuschüsse bewilligt werden, kann mit der Ausschreibung in der zweiten Jahreshälfte begonnen werden. Der Bau wird in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen.

Im kommenden Jahr wird außerdem die Feuerwehr mit Digitalfunk ausgestattet, die Sirenen werden erneuert, und ein neuer Gerätewagen (GWL2) soll gekauft werden. In die Wasserversorgung für das Neubaugebiet "Fuchsgrube" werden weitere 70.000 Euro investiert, im Neubaugebiet "Helde II" in Stebbach 55.000 Euro.

Großen Finanzierungsbedarf hat derzeit die Kläranlage: Für sie werden knapp 100.000 Euro auf verschiedene Posten verteilt, zudem werden 165.000 Euro in ein Fallmittelsilo investiert und weitere 200.000 Euro in die Kanäle. Die Instandsetzung eines der Regenüberlaufbecken kostet 500.000 Euro. Zudem werden 220.000 Euro in die Klärschlammverwertung investiert, mit der Folge, dass der Klärschlamm künftig nicht mehr auf die Felder ausgebracht werden muss. Auch in den kommenden Jahren ist weiteres Geld für den Bereich Abwasserbehandlung nötig. Für den zweigleisigen Ausbau der S 4 hat Gemmingen fürs kommende Jahr 100.000 Euro in den Haushalt eingestellt.