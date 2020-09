Tiefenbach. (pol/lyd) Die Ursache für den Ausbruch des Brandes im Anbau eines ehemaligen Gasthauses "Krone" in der Bergstraße war Brandstiftung. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. In der Nacht zum 26. August brach in dem als Lagerraum genutzten Gebäudeanbau Feuer aus. Der entstandene Sachschaden wurde auf 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Heilbronn hatte, auch aufgrund der jüngsten Brandserie in Gundelsheim, die Ermittlungen übernommen, wobei ein Zusammenhang mit dieser Serie derzeit weder dementiert noch belegt werden kann. Die Kriminalpolizei sucht weiter Zeugen. Diesbezüglich wird auf die bestehende Belohnung von 4000 Euro für sachdienliche Hinweise hingewiesen. Wer in der Nacht zum 26. August im Bereich um die Bergstraße etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131/104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden. Fotos und Videoaufnahmen vom Brandort können über das Hinweisportal der Polizei unter https://bw.hinweisportal.de hochgeladen werden.

Update: Dienstag, 1. September 2020, 10.28 Uhr

War das Feuer in der ehemaligen "Krone" wieder Brandstiftung?

Tiefenbach. (lu/pm) Schon wieder brannte es in Gundelsheim, und sofort drängt sich die Frage auf: Hat der Feuerteufel, der seit Monaten in der Deutschordensstadt und ihren Stadtteilen sein Unwesen treibt, erneut zugeschlagen? Eine Antwort auf diese Frage gibt es noch nicht; die Ursache des Feuers, das in der Nacht auf Mittwoch das Schlachthaus des ehemaligen Gasthauses "Krone" im Teilort Tiefenbach stark beschädigt hat, ist laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizeidirektion Heilbronn und der Staatsanwaltschaft Mosbach derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Gegen 1 Uhr wurde der Polizei der Brand in dem Gebäude in der Bergstraße gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das als Lagerraum genutzte alte Schlachthaus bereits in Flammen. Der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot von 13 Fahrzeugen und 78 Kräften angerückt war, gelang es glücklicherweise schnell, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern. Die Bewohner des Haupthauses konnten sich rechtzeitig ins Freie retten; verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf etwa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat Ermittlungen aufgenommen und wird dabei natürlich ein besonderes Augenmerk darauf werfen, inwieweit es Parallelen zu den noch immer nicht geklärten Brandstiftungen gibt.

"Ein Zusammenhang mit der Brandlegungsserie der jüngsten Vergangenheit in Gundelsheim kann zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigt noch ausgeschlossen werden", teilten die Ermittlungsbehörden gestern mit und verwiesen in diesem Zusammenhang nochmals auf die ausgesetzte Belohnung von 4000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des unbekannten Brandstifters führen.

Bei der Suche nach der Ursache des Feuers, bzw. einem möglichen Brandstifter, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht auf Mittwoch im Bereich um die Tiefenbacher Bergstraße etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 71 31) 1 04 44 44 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden. Wer Fotos oder Videoaufnahmen vom Brandort gemacht hat, wird gebeten, diese auf das Hinweisportal der Polizei unter https://bw.hinweisportal.de hochzuladen.

Update: Mittwoch, 26. August 2020, 17.31 Uhr