Gundelsheim. (pol/kaf) In der ehemaligen Gaststätte "Krone" in der Bergstraße kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand. Nach ersten Informationen schlugen gegen 0.40 Uhr Flammen aus den Fenstern eines Anbaus der "Krone" im Ortsteil Tiefenbach.

Das als Lagerraum genutzte Gebäude stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte voll in Flammen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr mit 13 Fahrzeugen und 78 eingesetzten Kräften schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden soll laut Polizeiinformationen etwa 50.000 Euro betragen.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang unklar. Die ermittelnde Kriminalpolizei Heilbronn schließt nicht aus, dass auch dieses Feuer Teil der aktuellen Serie an Brandstiftungen sein könnte.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auch auf die bestehende Belohnung von 4000 Euro für sachdienliche Hinweise hin. Wer in der letzten Nacht im Bereich um die Bergstraße etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131/104-4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Fotos und Videoaufnahmen vom Brandort können über das Hinweisportal der Polizei unter https://bw.hinweisportal.de hochgeladen werden.

Update: Mittwoch, 26. August 2020, 10.54 Uhr