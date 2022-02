Sinsheim. (cbe) Krankenhäuser müssen von bestimmten Operationen eine Mindestzahl an Eingriffen nachweisen, Mindestmenge genannt. Meist wird argumentiert, dass komplizierte Operationen nur in den Kliniken angeboten werden sollen, in denen Ärzte den Eingriff häufig machen und somit viel Erfahrung haben, so sinke das Risiko für den Patienten. Es gibt aber auch Kritik an dieser Regelung, beispielsweise, dass im Zweifel lieber ein Eingriff mehr vorgenommen wird, um die Fallzahl zu erfüllen und finanzielle Gesichtspunkte für das Krankenhaus eine zu große Rolle spielen. Auch an der Sinsheimer Klinik gelten Mindestmengen. Zur Kritik und der Frage, ob diese in der Corona-Zeit erfüllt werden konnten, äußert sich Klinikleiter Thorsten Großstück.

Ihm zufolge sind am Sinsheimer Krankenhaus zwei Leistungsbereiche relevant in Bezug auf Mindestmengen: die Pankreas-Chirurgie, also Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse, und Kniegelenk-Totalendoprothesen (Knie-TEPs), also der Einsatz künstlicher Kniegelenke. "Bei der Pankreas-Chirurgie werden zehn Eingriffe pro Jahr gefordert, bei Knie-TEPs liegt die Mindestmenge bei 50 Eingriffen im Jahr", teilt Großstück mit. Im vergangenen Jahr ist die Mindestmenge für Kliniken bundesweit ausgesetzt worden, weil Corona-bedingt planbare Operationen teilweise reduziert und Kapazitäten für Patienten mit Covid-Infektion freigehalten wurden.

Doch welche Konsequenzen hätte es, wenn die Mindestfallzahlen unter normalen Umständen nicht erreicht werden? "Dann dürfen diese Leistungen in der jeweiligen Einrichtung nicht mehr angeboten werden", erklärt Großstück. Dies würde ihm zufolge zu einer großen Versorgungslücke in der Region führen. Menschen, die eine Operation an der Bauspeicheldrüse oder ein künstliches Kniegelenk brauchen, "müssten dann deutlich weitere Strecken fahren. Bei uns in der Region wäre das gerade für ältere Menschen ein Problem", teilt der Klinikleiter mit. Er verweist zudem auf die angeschlossene Akutgeriatrie, die eine Behandlung mit anschließender Rehabilitation am gleichen Ort ermögliche, sowie auf die Kardiologie und Intensivstation, die es ermöglichten, dass auch vorerkrankte Patienten eine Prothese eingesetzt bekommen.

Was die Kritik an Mindestmengen anbelangt, sagt Großstück: "Die Vorbehalte sind uns bekannt. Für unsere Klinik können wir das nicht bestätigen." Bei allen Bauchspeicheldrüsen-Operationen unterstützten "sehr erfahrene Operateure aus der Uniklinik Heidelberg". Dies führe zu hoher Expertise und einer geringen Komplikationsrate.

Grundsätzlich werden laut Großstück in der Sinsheimer Klinik Menschen operiert, bei denen dies notwendig ist und mit bildgebender Diagnostik und ihrem Leidensdruck begründet wird. Wenn keine OP notwendig ist und Alternativen wie Physiotherapie oder Medikamente helfen, würden diese Methoden statt einer OP empfohlen. Bei Knieprothesen müsse außerdem unter anderem der Grad der Arthrose im Rahmen einer externen Qualitätssicherung nachgewiesen werden.