Bad Rappenau. (ij) Weiträumige Absperrungen statt aneinandergereihter Liegen sowie Bauarbeiter statt Frischluftgenießer erwarten den, der diese Woche das Gradierwerk aufsucht: Das Freiluft-Inhalatorium wird gereinigt. "Mit zwei oder drei Mann werden wir hier die ganze Woche sauber machen", erklärt Alexander Breitenbicher, Mitarbeiter der ortsansässigen Firma Braun Sanitär, der mit seinen Kollegen für die Reinigung zuständig ist.

In dem anlässlich der Bundesgartenschau 2008 in Betrieb genommenen, acht Meter hohen und 30 Meter langen Werk stapeln sich rund 5500 Büschel Schlehenreisig. Über die Äste rieselt die Sole, welche die Luft rund um die Anlage mit Salz anreichert. "Wir gehen von oben nach unten vor und reinigen vor allem Pumpen, Auffangwannen und Abflussrinnen", berichtet Breitenbicher. Auch Müll, Algen, Laub und Salzkrusten sammeln sich über das Jahr an und müssen beseitigt werden. "Am Besten bekommen wir alles mit Wasser sauber, der Hochdruckreiniger ist in den nächsten Tagen unser bester Freund", sagt er und schmunzelt.

Das Gradierwerk ist außerhalb der Reinigungszeit ganzjährig in Betrieb und kann von den Kurortbewohnern und Besuchern kostenfrei aufgesucht werden. "Diese Woche muss allerdings auf die wohltuende Luft verzichtet werden", sagt Breitenbicher und deutet auf die Absperrungen rund um das Gelände. "Wenn wir hier richtig loslegen, dann spritzt das Wasser ziemlich weit", erklärt er. Es sei bereits vorgekommen, dass sich Frischluftsuchende, die Liegen unweit der Absperrung in der Nähe des Werkes aufstellten, nass wurden und sich daraufhin bei der Stadt beschwerten. "Es ist jedes Jahr das selbe, deswegen sorgen wir nun schon mal vor", erklärt Breitenbicher.