Ob bei Tag oder am Abend: Der Glühweinmarkt im Bad Rappenauer Zeitwald ist für Jung und Alt ein Anziehungsort. Foto: Karoline Beck

Von Karoline Beck

Bad Rappenau. Weihnachten, mit seinen Märkten und dem Lichterglanz, ist vorbei und der Fasching noch nicht ganz da, doch Bad Rappenau weiß diese Lücke mit einer beliebten und gut besuchten Veranstaltung zu schließen: Am Wochenende startete der zwölfte Glühweinmarkt, und viele Besucher machten sich wieder auf, um die kulinarischen Genüsse und das besondere Ambiente zu genießen.

Obwohl es bei der Eröffnung am Freitag wie aus Kübeln goss, ließen sich die Besucher deshalb nicht gleich vertreiben, retteten sich unter die Dächer und Schirme und lauschten bei einem heißen Getränk dem Spiel der Alphornbläsergruppe, die einmal mehr den Start dieser Veranstaltung begleitete. Doch zur Freude von Besuchern und Veranstaltern spielte an den folgenden Tagen das Wetter mit, und man sah viele Familien und Grüppchen Richtung Zeitwaldgelände strömen.

Was sie dort erwartet, ist ein reines "Glühwein-Schlaraffenland", dazu eine große Auswahl an süßen und herzhaften Snacks. Mehr als 30 Glühweinspezialitäten und Heißgetränke, beispielsweise Lemberger-, Granatapfel-, Marillen- und Prosecco-Glühwein, aber auch Feuerzangenbowle, Glüh-Gin, Glüh-Bier und viele duftende Punschvariationen, lassen die Genießerherzen höher schlagen. Beliebt sind auch die alkoholisch veredelten heißen Schokoladegetränke "Schnuckerl", "Busserl" und "Engelchen". Gegen den großen und den kleinen Hunger helfen neben Steaks und vielen Wurstvariationen heiße Suppen, Flammlachs, Crêpes, Dampfnudeln und mehr. Kein Wunder, dass die Stimmung gut war und man zufriedene Gesichter bei den Gästen wie bei den Anbietern sah.

Seit dem ersten Glühweinmarkt als treue Besucher wieder dabei sind Doris und Bernd Siegholt. Sie kommen jedes Jahr aus Mannheim in die Kurstadt, um den Markt mit dem schönen Ambiente zu erleben. Gefallen hat ihnen auch der Krämermarkt, der dem Glühweinmarkt angeschlossen ist. Hier gibt es eine Reihe von Händlern mit einem interessanten und abwechslungsreichen Angebot. Neben mit Zirbel-Spänen gefüllte Kissen und Stofftieren, die für einen ruhigen Schlaf sorgen sollen, findet man Jacken und Mäntel aus Wolle, formschöne Schalen aus Olivenholz und Olivenöl-Seife sowie raffinierte Brotaufstriche und Senfsorten, außerdem Minikäse-Variationen aus Holland und eine Vielzahl von Fellsorten verschiedener Schafe.

Darüber hinaus bieten die Händler echten und unechten Schmuck und Salamisorten aus Frankreich an. Waren für den Haushalt, die man sonst in den Geschäften nicht mehr bekommt, sind ebenfalls zu finden. Billig-Anbieter sind nicht unter den Schaustellern, was vielen positiv auffällt.

Sichtlich angenehm ist den Besuchern auch der Aufenthalt an einem der zahlreichen Schwedenfeuer: Wer etwas Wärme von außen braucht, findet sie dort. Für die Wärme von innen helfen hingegen die vielen heißen Getränke.

Am Sonntag, dem Familientag, gibt es für Kinder von 13 bis 17 Uhr ein abwechslungsreiches Kinderprogramm und einen Flohmarkt. Wer möchte, kann mit dem Glühweinbähnchen von den zahlreichen Parkplätzen zum Salinenpark fahren. Es hält auf Zuruf und nimmt unterwegs Fahrgäste mit.

Info: Der Glühweinmarkt findet bis Ende Januar an allen Wochenenden statt. Geöffnet ist er freitags von 17 bis 23 Uhr, samstags von 15 bis 23 Uhr und sonntags von 11.30 bis 20 Uhr.