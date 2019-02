Robert Link (rechts) und seine Berater beantworten am BBV-Infomobil vor dem Zuzenhausener Rathaus Fragen zum Glasfaser-Ausbau und Verträgen. Foto: Friedemann Orths

Zuzenhausen. (fro) "Es könnte besser laufen", sagt Robert Link, Regionalleiter Vertrieb der BBV Deutschland. Das Internetunternehmen aus dem hessischen Dreieich möchte Zuzenhausen ans Glasfasernetz anschließen und benötigt dafür bis zum 9. März 420 Verträge. 120 wurden seit dem Beginn der Vorvermarktung am 7. Februar abgeschlossen. Hierzu steht vor dem Rathaus ein Infomobil, bei dem sich Interessierte über die Technologie und Verträge informieren können.

Das Interesse der Zuzenhausener sei etwas verhalten, dennoch gibt sich Link zuversichtlich, dass die benötigten Verträge noch zusammenkommen. "Sprecht miteinander", rät er den Bürgern und meint damit, dass sich viele wohl lieber bei Nachbarn oder Freunden über die neue Technik als bei einem großen Unternehmen direkt informieren wollen. Link führt im RNZ-Gespräch Neckarbischofsheim als positives Beispiel an: Dort hätte sich ein Bürger besonders engagiert und eine private Infoveranstaltung ohne das Unternehmen organisiert, die einige Verträge einbracht habe.

Bautrupps der schwedischen Firma "FiberX", die den Ausbau jeweils in drei Teams übernehmen sollen, stünden schon bereit. Eine Gruppe übernehme laut Link dabei das Öffnen der Gehwege, einer verlege das Kabel in etwa 60 Zentimetern Tiefe und der dritte Trupp schließe die Gräben wieder. So schaffe die Firma pro Tag zwischen 100 und 150 Meter. Die Kabel werden hauptsächlich unter den Gehwegen verlegt, sodass der Verkehr nicht beeinflusst werde. "Höchstens bei einer Querung müsste die Straße aufgerissen werden", sagt Link.

"Wir müssen die Werbetrommel jetzt etwas mehr rühren", sagt auch Bürgermeister Hagen Zuber. Schon während des Wahlkampfs, als er von Tür zu Tür ging und sich mit den Zuzenhausener Bürgern über deren Wünsche und Probleme unterhielt, sei das Thema Glasfaser kaum angesprochen worden. Er freue sich jedoch sehr darüber, dass sich die BBV parallel zur Telekom um den Glasfaser-Ausbau im neuen Wohngebiet "Zehn Morgen" beworben habe. So kämen nochmals potenzielle 26 Verträge für die Bauplätze hinzu. Und auch die Gemeinde schließe in dieser Woche Verträge mit der BBV ab, sagt der Bürgermeister.

Sollten die restlichen 300 Verträge nicht zusammenkommen, möchte Zuber den Ausbau gemeinsam mit dem Zweckverband "Schritt für Schritt" bewältigen - was jedoch noch einige Jahre dauern würde. Dennoch sei er froh über die Bemühungen des Verbands, ohne den "keine Bewegung" in das Thema Glasfaser gekommen wäre. Den schnelleren Ausbau durch die BBV bezeichnet der Bürgermeister als "Chance für die Gemeinde". Gerade bei neuen Wohngebieten gäbe es eine Konkurrenzsituation mit Nachbargemeinden, die schnelles Internet anbieten könnten.

Ob die BBV eine ähnliche Lösung wie für Waibstadt, wo das Vertrags-Soll nicht erreicht wurde, der Ausbau aber trotzdem durchgeführt wird, anstreben würde, steht laut Link noch nicht fest: "Darüber machen wir uns jetzt noch keine Gedanken." In Waibstadt habe man eine Einigung erzielen können, schon vorhandene Strukturen nutzen zu dürfen. Zusätzlich hänge es davon ab, wie viele Verträge zu Fristende unterzeichnet werden. Er ist jedoch zuversichtlich, dass das Soll in Zuzenhausen erfüllt werden wird. In diesem Fall schätzt er den Baubeginn auf Anfang 2020.