Von Christiane Barth

Sinsheim. Er wollte eigentlich in die Disco, am Ende zückte er jedoch ein Messer und stach auf dem Parkplatz auf einen anderen ein. Im Rahmen der gestrigen Verhandlung vor dem Amtsgericht präsentierte sich der Richterin das Geschehen einer Augustnacht im Jahr 2016 von Anfang an ziemlich klar.

Der Angeklagte, ein 29-jähriger gebürtiger Iraker mit deutscher Staatsangehörigkeit aus Sinsheim, legte gleich ein Geständnis ab: Nach dem Genuss von acht Gläsern einer Mischung aus Wodka und einem Energydrink sei er mit einem Kollegen gegen zwei Uhr nachts zu einer Diskothek in der Neulandstraße gefahren, um dort zu feiern. Doch die Disco war bereits voll.

Auf dem Parkplatz habe man also gewendet, um das Gelände wieder zu verlassen. Doch eine Gruppe von anderen Besuchern habe "im Weg" gestanden: So schilderte der Angeklagte das Geschehen seines verhinderten Discobesuchs.

Nun sei es zu einem kurzen Wortwechsel gekommen, Beleidigungen seien ausgetauscht worden. Dann sei er ausgestiegen und habe auf einen der Männer eingestochen. Mit einem kleinen Messer, das er um den Hals getragen habe. Beim Aussteigen habe er dies unter seinem Pullover hervorgeholt. "Warum sind sie nicht einfach weitergefahren?", fragte ihn die Richterin. Der Angeklagte entgegnete, dass er sich von den anderen angegriffen gefühlt habe.

Den Verletzten traf er nun im Gerichtssaal wieder. Dieser trat als Nebenkläger auf und sagte als Zeuge aus. Dessen Schilderungen wichen in einem wesentlichen Detail von denen des Angeklagten ab: So sagte das Opfer aus, der Täter habe das Messer bereits in der Hand gehabt, als er aus dem Wagen ausstieg. Weitere Zeugen bestätigten dies. Zudem äußerte er den Verdacht, er hätte wohl noch schlimmere Verletzungen erleiden können, wenn er sich nicht mit dem Arm geschützt hätte.

Fünf Zentimeter lange Narbe

Im Wege gestanden habe er mit seinen Freuden keineswegs, da auf dem Parkplatz ja genug Platz gewesen sei, trug der Geschädigte vor. Die Attacke in jener Sommernacht hat ihm eine fünf Zentimeter lange Narbe am Unterarm eingebracht. "Er hat mich erst weggeschubst, dann hat er mich aufgeschlitzt", so der 26-jährige Mann aus Worms. Seine Vermutung "er wollte mich so oder so stechen", ließ der Anwalt des Angeklagten jedoch nicht gelten und hakte ein: "Das sind Spekulationen auf versuchten Totschlag."

Die Version des Anwalts, der die Tat aus einer anderen Perspektive beleuchtet haben wollte - "Mein Mandant hat von einem Mann der anderen Gruppe eine Bewegung des Arms wahrgenommen und dann erst das Messer gezückt" - wollte jedoch der Staatsanwalt nicht gelten lassen. Die Tat sei anfangs eingeräumt worden, monierte dieser, doch jetzt versuche man plötzlich, Notwehr anzudeuten.

Der Anwalt betonte außerdem die Beschaffenheit des Messers in Schnabelform und spielte dessen potenzielle Gefahr etwas herunter, da die Klinge "lediglich" fünfeinhalb Zentimeter lang sei.

Eine Verständigung zwischen Geschädigtem und Angeklagtem fand nur über den Verteidiger und die Richterin statt. Und über Geld. Der Angeklagte wollte sich direkt an sein damaliges Opfer wenden. Doch der Mann mit der Narbe lehnte ab. Stattdessen wurde Schmerzensgeld gleich im Gerichtssaal bezahlt. 1800 Euro blätterte der Verteidiger dem Gericht auf den Tisch und entsprach damit dem Adhäsionsantrag des Geschädigten.

Im Adhäsionsverfahren können Ansprüche etwa auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld durchgesetzt werden, ohne dafür ein separates Verfahren gegen den Schädiger anstrengen zu müssen. Zu einem Urteil kam das Gericht dagegen noch nicht. Die Verhandlung wird fortgesetzt am Freitag, 9. März, um 9.30 Uhr.