Gemmingen. (pol/mün) Mehrere Strohrundballen gerieten am Samstag gegen 18 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Die 25 Rundballen waren im Bereich eines Feldwegs am Ortsausgang Gemmingen in Richtung Richen gelagert, teilt die Polizei mit.

Die Feuerwehren aus Gemmingen und Eppingen waren mit insgesamt 60 Mann und sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Verletzt wurde niemand. Zu einer Verkehrsbeeinträchtigung kam es nicht.