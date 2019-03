Gemmingen-Stebbach. (isi) Jedes Jahr verwendet die Gemeinde jeweils 50.000 Euro im so genannten Deckenbelagsprogramm, um reparaturbedürftige Straßen in Gemmingen und in Stebbach zu erneuern. In diesem Programm sind lediglich Straßen aufgeführt, die einen guten Unterbau haben und nur eine neue Asphaltschicht benötigen. In diesem Jahr soll das restliche Stück im Wannenweg in Gemmingen saniert werden. Dafür reichen die 50.000 Euro aus. Für Stebbach wären die Hintere Straße und die Rathausstraße an der Reihe gewesen. Doch die beiden Maßnahmen werden jetzt erst einmal zurückgestellt.

Die beiden Straßen in der Stebbacher Ortsmitte sollen in die Planung für die Erneuerung des Ortskerns einbezogen werden. Das ist in den kommenden Jahren ohnehin vorgesehen, weshalb man jetzt von der Erneuerung des Belags der beiden Straßen abgesehen hat. Ohnehin sind von Stebbach nicht mehr so viele Straßen auf der Bedarfsliste, da es im kleineren Teilort einfach auch weniger davon gibt. Zudem werden in diesem Jahr die Hebelstraße und die Gartenstraße komplett erneuert, was rund 1,8 Millionen Euro kosten wird. Diese beiden Straßen waren wie die benachbarte Lenau-, Kerner- und Eichendorff-Straße nicht auf der Liste zum Deckenbelagsprogramm, weil sie komplett saniert werden mussten - inklusive neuer Leitungen und Kanäle. Im Feldweg-Unterhaltungsprogramm, das in Abstimmung mit den Landwirten abgearbeitet wird, werden in diesem Jahr der Feldweg Kelterberg sowie rund 200 Meter des restlichen Feldweges beim Regenüberlaufbecken in Stebbach erneuert. Auch hierfür sind 50.000 Euro eingeplant.

Weitere 8000 Euro haben die Gemeinderäte gern ausgegeben: Seit Jahresbeginn leitet Sonja Werthmüller das Gemminger Bauamt. Sie ist Bauingenieurin und kann Maßnahmen aus dem Deckenbelags- und Feldweg-Unterhaltungsprogramm künftig selbst ausschreiben. Dafür benötigt sie allerdings eine spezielle Software für die Erstellung der Leistungsverzeichnisse. Gleichzeitig soll zukünftig die elektronische Vergabe von Aufträgen eingeführt werden. Somit werden die Unterlagen bald papierlos verschickt und die Angebotsabgabe kann ebenfalls elektronisch erfolgen.