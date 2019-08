Von Armin Guzy

Gemmingen. Über konkrete Zahlen wird nicht gesprochen, aber: "Das ganze Projekt ist massiv aus dem Ruder gelaufen", bekennt Markus Malo. Längst ist beim neuen Eigentümer des Alten Rentamts Ernüchterung eingekehrt. Als er das stattliche Gebäude, das wohl um das Jahr 1618 erbaut und 1717 erweitert wurde, kaufen konnte, hatte er sich noch auf die Sanierung gefreut. Heute, sagt er, er würde es "in dieser Form nicht mehr tun". Gesucht hatte er etwas Spektakuläres, etwas mit erhaltenswerter Geschichte. Bekommen hat er eine Ruine, die sich aber erst später als solche offenbarte.

Seit dreieinhalb Jahren werkelt er nun an dem mächtigen, aufwendig verzierten Fachwerkhaus, spricht von einer fünfstelligen Zahl an Arbeitsstunden, die er bislang doch "leider nur ins Kaputtmachen" investiert hat, und gesteht schlaflose Nächte ein. Denn das Problem mit der Statik, über das die RNZ schon 2016 berichtete, ist noch immer nicht beseitigt.

Inzwischen liegen Erkenntnisse vor, dass die Lage noch dramatischer ist als zunächst befürchtet. Sein Bauingenieur habe ihm die Statik-Misere so erklärt, sagt Malo: "Ihr Haus steht auf einer Mischung aus Pudding und Quark." Ohne die inzwischen eingebauten Sicherungen, die die Gesamtlast an drei Punkten abfangen, sei es nahe der Baufälligkeit.

Nur: Die Sicherungen sichern das Gebäude eben nur, aufbauen kann man darauf nichts. Durch ständige, und oft unsachgemäße An- und Umbauten wurde das Haus über die Jahrhunderte quasi gemästet, und längst kann der Unterbau das zusätzliche Gewicht nicht mehr tragen. Um 40 Zentimeter ist der Keller dort abgesackt, wo über den Kamin die Last von Dach und zwei Stockwerken auf das Tonnengewölbe drückt. Dass das Rentamt zu allem Elend noch auf schwammigem Baugrund steht, und auch die Genehmigungs- und Prüfbehörden nicht immer im Turbo-Modus arbeiten, macht die Sache nicht leichter. "Es gab viele Verzögerungen", sagt Malo, der seit Jahren eine unbewohnbare und bislang auch unsanierbare Ruine finanziert und aktuell noch auf den Bericht des Prüfstatikers wartet.

Hier gibt’s noch viel zu tun: Architekt Frederik Carle erläutert Bürgermeister Timo Wolf und Bauherr Markus Malo (v.l.) die Bausünden im Aufbau des Bodens. Sie sind aber das kleinste Problem. Foto: Armin Guzy

Inzwischen ist immerhin eine Lösung für das Problem gefunden, aber sie ist extrem aufwendig und teuer. Im gesamten Keller müssen 30 Zentimeter durchmessende Pfähle in den Boden gerammt werden, um ein stabiles Fundament zu schaffen - wegen des weichen Baugrundes in bis zu zwölf Meter Tiefe. In ganz Deutschland gibt es nur wenige Firmen, die ein solches Unterfangen wagen, und das von Malos Architekten Frederik Carle angefragte Spezialunternehmen hat gerade mitgeteilt, dass vor Oktober nichts mehr zu machen ist. Also wartet Malo weiter. "Ich hoffe auf ein gutes Ende - und nicht auf eine völlige Katastrophe", sagt er.

Immerhin steht er nicht alleine, auch wenn er den Löwenanteil der Kosten trägt, über die er nicht reden will. Die Gemeinde Gemmingen hat bereits Geld zugeschossen und auch das innerörtliche Sanierungsgebiet so ausgedehnt, dass es auch das Rentamt umfasst. Jetzt stellte Bürgermeister Timo Wolf die zeitliche Verlängerung dieser Förderkulisse in Aussicht.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg blieben von der einst bedeutenden Gemeinde mit drei Schlössern - und wohl auch drei Rentämtern - kaum zehn Häuser übrig. Während das "Mittelschloss" zerstört wurde, überstand das zugehörige Rentamt als einziges die Kriegswirren. "Es ist nicht mehr viel da, von unserer großen Geschichte", sagt Wolf, "deshalb hängen wir so an diesem Gebäude." Und auch viele heutige Gemminger sind eng mit dem Rentamt verbunden. Nach 1945 diente es als Flüchtlingsunterkunft: Hier begannen viele neue Lebensabschnitte, die die Gemeinde bis heute mitprägen.

Wolf wohnt nicht weit entfernt und zollt Malo, der eigentlich kein Handwerker, sondern promovierter Germanist und Bibliotheksoberrat an der Unibibliothek Stuttgart ist, offenkundig Respekt: "Ich habe ihn über Monate als Einzelkämpfer werkeln gesehen."

Als Gemeindeoberhaupt weiß Wolf ohnehin nur zu gut, was es heißt, ein historisches Gebäude zu sanieren: Auch das noch immer nicht vollständig renovierte Gärtnerhaus am Schlosspark hielt bekanntlich einige teure Überraschungen parat. Nur dass dafür eben eine ganze Gemeinde finanziell geradesteht, und nicht eine Einzelperson.

Beim Rundgang wird deutlich, welchen Aufwand die eng mit dem Denkmalamt abgestimmte Sanierung des Rentamts erfordert: Sogar die Türen dürfen nicht einfach abgeschliffen und neu gestrichen werden. Hier muss ein zertifizierter Restaurator ran. Und überall sind noch die einstigen Bausünden zu sehen, die dem seit 2009 leerstehenden Herrschaftsgebäude zugesetzt haben: An manchen Stellen wurde mit zwei Lagen Styropor gedämmt - dahinter ist ein Feuchtbiotop entstanden, in dem sich das jahrhundertealte Holz zersetzt hat.

Malos Misere und seine Bemühungen um den Erhalt des Rentamtes haben inzwischen große Aufmerksamkeit gefunden. "Wir begrüßen die Instandsetzung dieses wichtigen Kulturdenkmals und unterstützen das finanziell sehr aufwendige Sanierungsprojekt gerne", sagt Erbgraf zu Neipperg, Mitglied des Kuratoriums der Denkmalstiftung Baden-Württemberg, vor Ort. Mitgebracht hat er einen Zuwendungsvertrag über 150.000 Euro aus Mitteln der Glücksspirale, den der Bauherr gerne unterschreibt. "Meinen Dank an die, die mir zutrauen, dieses Projekt zu stemmen", sagt Malo - "und wenn jemand Zeit und Lust zum Mitanpacken hat: immer samstags."