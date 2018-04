Gemmingen. (isi) Sommerliche Temperaturen machen es möglich: Bereits am heutigen Mittwoch, 18. April, 8.30 Uhr, können freiluftbegeisterte Schwimmer im Imre-Gutyan-Freibad in Gemmingen in die neue Saison starten. Die letzten Arbeiten haben die beiden Angestellten Patrick Mach und Sascha Clasen am gestrigen Dienstag abgeschlossen, die Mitarbeiter des Bauhofes haben bei den Arbeiten an den Grünanlagen mitgeholfen.

Noch sind es erfrischende 19 Grad Wassertemperatur, die auf die Badegäste warten. "Das sind vier Grad mehr als im Vorjahr", sagt Mach lachend. Doch das beheizte Freibad und das warme Wetter werden ihren Anteil dazu beitragen, dass sich das Schwimmbecken Grad um Grad erwärmen wird.

Zu den letzten Arbeiten, die Mach und Clasen Hand in Hand ausgeführt haben, gehört die Montage der beiden Sprungbretter. Mit vier dicken Stahlschrauben wird jedes Brett befestigt. Denn das Ein-Meter-Sprungbrett sowie der Drei-Meter-Turm sind vor allem bei jungen Badegästen heiß begehrt.

Eine erfreuliche Meldung gibt es auch aus dem Rathaus: Die Preise aus dem Vorjahr bleiben unangetastet. Das Saisonticket für einen Erwachsenen plus Kinder kostet 65 Euro. Zwei Erwachsene und Nachwuchs zahlen 80 Euro. Die Dauerkarte für Jugendliche liegt bei 30 Euro, für Erwachsene bei 50 Euro.

Die Tageskarten kosten weiterhin 3,50 Euro (Erwachsene) und 2,50 Euro (Jugendliche). Ab 18 Uhr gilt ein ermäßigter Abendtarif. Bei gutem Wetter öffnet das Freibad in der Freizeitstraße täglich von 8.30 Uhr bis 20 Uhr, donnerstags ist Frühbadetag ab 6 Uhr.