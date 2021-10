Gemmingen. (pol/jubu) Bei Arbeiten zwischen zwei Häusern in Gemmingen ist am Montagmorgen ein Baukran umgestürzt und hat hohen Schaden angerichtet. Nach Informationen der Polizei wurde der Kran am Morgen aufgestellt und sollte belastet werden. Dabei stürzte er gegen 9.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen um und mit voller Wucht auf einen Klein-Laster der Baufirma.

Die leere Fahrerkabine des Lastwagens wurde völlig zerstört, die Fassade eines angrenzenden Hauses eingedrückt und ein weiteres abgestelltes Auto ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Bergungsarbeiten in der engen Straße "Stefansberg" laufen derzeit an und gestalten sich schwierig. Der entstandene Sachschaden konnte am Vormittag noch nicht abgeschätzt werden, er dürfte jedoch beträchtlich sein.

Update: Montag, 25. Oktober 2021, 12.03 Uhr