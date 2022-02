Malte (links) und Julian arbeiten gern an ihren Tablets. Nur Bücher zu lesen, finden sie in Papierform besser. Foto: Ines Schmiedl

Von Ines Schmiedl

Gemmingen. Große Ehre für die Wolf-von-Gemmingen-Schule: Als einzige im Landkreis Heilbronn nimmt sie am Landesprojekt "Referenzschule BW" teil. Dieses unterstützt Schulen bei der Förderung der Medienkompetenz und Qualifikation von Lehrkräften, Schulentwicklung und der Öffnung und Vernetzung mit anderen Schulen. Während in anderen Schulen, die aus Fördermitteln Tablets oder andere Geräte gekauft haben, diese teilweise noch unbenutzt in den Lehrerzimmern schlummern, hat die Wolf-von-Gemmingen-Schule alle Lehrer und Klassen mit iPads ausgestattet und arbeitet Tag für Tag damit. Auch die Klassenbücher sind seit Kurzem digital.

Auch Rektor Christian Mair freut sich über die Teilnahme an dem Projekt. Er und sein Team verstehen darunter, dass sie Kollegen anderer Schulen zu sich einladen und ihre Erfahrungen mit den digitalen Klassenzimmern weitergeben. Besonders die Etablierung von Tabletklassen – wie derzeit in Gemmingen in Klasse 9 – liegt den Pädagogen am Herzen, erklärte der Konrektor der Gemeinschaftsschule Jan Pfeil-Reh.

Wie das in der Praxis ausschaut, durften sich jetzt Vertreter der Kommune in der Schule anschauen. In aller Ruhe erklärte Lehrerin Jana Reis ihren Schülern der 3a, wie sie einen Text am Tablet bearbeiten und vorher eine Kopie mit ihrem Namen abspeichern. "Wenn ihr direkt im Text arbeitet, verändert er sich für alle", lautete die Warnung. Wer nicht gleich wusste, wie die Kopie abgespeichert wird, hob die Hand. Dann halfen die Lehrerin oder der Nebensitzer.

Hintergrund Mit dem Projekt "Referenzschulen BW" unterstützen das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) und der Medienzentrenverbund (MZV) teilnehmende Schulen im Bereich der Digitalisierung und des zeitgemäßen Unterrichtens. Die am Projekt beteiligten Schulen erhalten Fortbildungen durch das LMZ beziehungsweise den MZV, erarbeiten gemeinsam Entwicklungsziele und werden zu Multiplikatoren für weitere Schulen, indem sie beispielsweise Einblicke in ihre Arbeitspraxis geben oder den themenbezogenen Austausch zur Medienbildung und zum Medieneinsatz voranbringen. Schulen nehmen mit ihrem individuellen Entwicklungsziel für jeweils ein Jahr teil und können je nach Verfügbarkeit von Entlastungsstunden auf drei Kooperationsstufen einsteigen und auf entsprechende Beratungs- und Fortbildungsangebote zurückgreifen. Die Bewerbung für ein Schuljahr erfolgt im vorhergehenden Frühjahr. (fsd)

Malte und Julian sitzen nebeneinander und kommen gut mit dem Tablet klar, denn es macht ihnen mehr Spaß, als im Heft zu arbeiten. Die Rechtschreibfehler im Text finden sie mühelos. "Lesen ist besser aus dem Buch", findet Malte. Am Tablet kann man dabei leichter die Zeile verlieren. Ihre Lehrerin findet die Zeitersparnis positiv. Wenn die Kinder den Text erst abschreiben müssten, gehe viel Unterrichtszeit verloren. Am Ende der Aufgabe teilt eine Schülerin ihre Seite mit den anderen, dann können alle gemeinsam daran arbeiten. "Auf Handschrift wird natürlich weiterhin Wert gelegt. Es gibt auch analoge Unterrichtsstunden", betonte Lehrerin. Anfangs – vor allem in den kleineren Klassen – dauert es eine Weile, bis die Schüler den Umgang mit den Geräten lernen. Aber mit der Zeit können die Pädagogen deutlich schneller mit ihrem Unterrichtsstoff fortfahren.

In der Klasse 9c saßen die Schüler vor ihren Aufgaben, denn ihr Lehrer ist mit der Besuchergruppe unterwegs. Auch ohne Lehrer im Klassenraum wussten alle, was zu tun ist. "Ich kann vom Nachbarzimmer aus sehen, wer bei den von mir gestellten Aufgaben ist oder wer im Internet surft", sagt ihr Lehrer Pfeil-Reh. Diese Kontrolle ist notwendig, damit die Schulaufgaben Vorrang haben. So werden beispielsweise bei Krankheits-bedingten Lehrerausfällen die Vertretungen deutlich erleichtert.

Maya aus der 9c findet es gut, am Tablet zu arbeiten: "Wenn ich zu einem Thema recherchieren muss, kann ich gleich ins Internet und entsprechendes Material über die Suchmaschinen finden." Ihre Sichtnachbarin Inessa findet es praktisch, nicht mehr so viele Bücher und Hefte von zu Hause mitschleppen zu müssen. Für ihre Nachbarin Michelle ist es positiv, dass keine Arbeitsblätter mehr verloren gehen, denn sie hat sie immer auf dem Tablet dabei.

Die Schüler der neunten Klassen können einen Leihvertrag abschließen und dürfen ihre Tablets dann mit nach Hause nehmen. Die Eigenverantwortung für die Geräte sei hoch, betonte Pfeil-Reh. Bisher gab es zwar kleinere Unfälle, weil mal ein Tablet runtergefallen ist, aber noch keine mutwillige Beschädigung. In allen Klassen gibt es einen iPad-Mentor, der nach Unterrichtsende schaut, ob alle Klassenkameraden ordnungsgemäß ihre Tablets in der Box untergebracht haben. "Wir schauen zum Beispiel, ob die Tablets abgemeldet und ob die Akkus geladen sind", sagt Marlow aus der 6b.

164 iPads werden an der Gemminger Schule genutzt, 45 davon haben die Lehrer. Auch das Homeschooling sei mit Hilfe der Digitalisierung einfacher zu leisten. "Selbstständig digital die gestellten Aufgaben daheim zu erarbeiten, ist eine Kompetenz, die später im Berufsleben und der freien Wirtschaft eine immer größere Rolle spielt, ganz unabhängig von der Pandemie", sagte Rektor Mair. Die Gemminger Schüler werden gut darauf vorbereitet.