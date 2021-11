Wie es um den Wald steht, hat Forstrevierleiter Thomas Glasbrenner bei der Waldbegehung 2020 erläutert. In diesem Jahr fiel diese aus. Dafür hat Glasbrenner die neusten Erkenntnisse dem Gemeinderat in der Stadthalle vorgetragen. Archivfoto: Christian Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. Mit der wirtschaftlichen Situation des Stadtwaldes befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr rechnet die Stadt mit satten Erträgen aus der Forstwirtschaft. Die Bandbreite der angesprochenen Themen reichte jedoch weit über das Wirtschaftliche hinaus.

"Im laufenden Jahr 2021 können wir wahrscheinlich einen Überschuss in Höhe von 100.000 Euro erwirtschaften. Für 2022 planen wir mit einem Überschuss von rund 80.000 Euro", überbrachte Forstrevierleiter Thomas Glasbrenner den Bürgervertretern eine frohe Botschaft. Bezogen auf den Waibstadter Wald sei aus wirtschaftlicher Sicht sehr erfreulich, dass noch Fichtenbestände geerntet werden könnten, die auf dem Markt sehr gefragt sind.

Da in diesem Jahr Pandemie-bedingt die traditionelle Waldbegehung des Försters mit dem Gemeinderat und den Einwohnern nicht stattfinden konnte, nutzte Glasbrenner die Gelegenheit, auf den aktuellen Zustand des Waibstadter Waldes einzugehen. Erfolgreich laufe das Projekt der natürlichen Verjüngung des Eichenbestandes. Positiv sei auch die "nasse Vegetationszeit" in diesem Jahr gewesen. "Überall im Wald stand Wasser", resümierte Glasbrenner. Aus diesem Grund mussten sogar Versickerungsstellen angelegt werden, damit das Niederschlagswasser in den Boden fließen kann. "Der Regen hat den Wald gerettet, aber er ist deshalb nicht gesund", betonte der Forstrevierleiter. Nachdem Sommer wären die Monate September und Oktober bedauerlicherweise wieder "viel zu trocken" gewesen. Glasbrenner wies darauf hin, dass die Wetterextreme immer stärker würden, was dem Wald zu schaffen mache.

Hinsichtlich der Versuche, andere Baumarten im Wald anzusiedeln, habe sich gezeigt, dass die Esskastanie eher nicht als "Hoffnungsbaum" tauge, weil sie mit Pilzbefall kämpfe.

Für die Bürgerinnen und Bürger ist der Brennholzverkauf immer von großem Interesse. "Das Brennholz ist vorbereitet. Nach sieben Jahren ohne Preiserhöhung erfolgt nun eine moderate Anhebung von 55 auf 60 Euro für den Festmeter", teilte Glasbrenner mit.

Für seinen ausführlichen Bericht und seine engagierte Arbeit erntete er viel Lob und Dank seitens der Verwaltung und des Gemeinderats. "Sobald es wieder möglich ist, ist eine öffentliche Waldbegehung im Frühjahr 2022 geplant. Die wirtschaftliche Situation mit den genannten Erträgen ist sehr erfreulich", sagte Bürgermeister Joachim Locher. Der Gemeinderat stimmte dem vorgelegten Forstbetriebsplan für das Jahr 2022 geschlossen zu. Der Daisbacher Ortschaftsrat hatte dem Planwerk in der Vorwoche bereits ebenfalls zugestimmt, teilte Locher mit.

"Es ist toll, dass der Waibstadter Wald im SWR-Fernsehen mit seinem innovativen Projekt als positives Beispiel vorgestellt wurde", lobte Stadtrat Kurt Lenz. Ein Überschuss aus der Forstwirtschaft sei zudem immer ein schöner Nebeneffekt für den städtischen Haushalt. In erster Linie solle der Wald jedoch ein Erholungsort für die Bürgerinnen und Bürger sein. Lenz spannte im Anschluss den Bogen von der Forstwirtschaft zur Windkraft: "Große Flächen im Staatswald für den Bau von Windkraftanlagen zu opfern, wie die Landesregierung es sich wünscht, tut weh", fand der Fraktionsvorsitzende von "CDU und Bürger für Waibstadt und Daisbach". Eine konträre Meinung vertrat der Fraktionsvorsitzende der "Waibstadter Wählergemeinschaft": "Ohne Windkraft ist der Wald nicht zu retten. Der Klimawandel bedroht auch den Waibstadter Wald. Die Ausweisung von Windkraftflächen, die im Waibstadter Wald gebraucht werden, wäre daher goldrichtig", betonte Stadtrat Winfried Glasbrenner.