Kirchardt. (isi) Die Bundesstraße 39 soll in absehbarer Zukunft vom Bund saniert werden. Doch vorher will die Kommune an den beiden Kreuzungen vor der Volksbank beziehungsweise an der Ecke Sinsheimer Straße/Grombacher Straße die Kanäle sanieren. Im Gemeinderat wurden jetzt die Pläne dazu vorgestellt und über die Kosten diskutiert, denn die Sanierung wird teurer als bisher angenommen.

"Die Kanäle in der Ortsdurchfahrt sind 90 bis 100 Jahre alt", schätzte Planer Willi Michel. Mithilfe einer Kanalbefahrung wurde der Untergrund unter der Hauptstraße geprüft. "Es ist einer der ältesten Kanäle in Kirchardt, er ist viel zu klein für die heutigen Erfordernisse und hat Schadstellen", erklärte der Ingenieur. Im Kern müsste der Kanal erneuert und aufdimensioniert werden. Für die Erneuerung geplant sind allerdings nur die beiden Bereiche der Kreuzungen, keinesfalls der gesamte Kanal unter der Ortsdurchfahrt.

Neben der Sanierung und Aufdimensionierung des Kanals ist im Bereich vor dem jetzigen Bank- und späterem Rathausgebäude eine Verlegung des bestehenden Kanals vorgesehen, um einen Teil des Kanals unter dem Burggärtenweg zu entlasten. Insgesamt werden diese Arbeiten knapp 1,2 Millionen Euro kosten, davon entfallen für die Kreuzung Heilbronner Straße/Hauptstraße 750.000 Euro. Die Kreuzung Sinsheimer Straße/Grombacher Straße wird rund 440.000 Euro kosten.

Bevor der Bund die B 39 saniert, sollen die Kanalarbeiten abgeschlossen sein. Bisher war die Kommune von Gesamtkosten von 936.000 Euro ausgegangen, die in den Jahren 2021 sowie 2022 finanziert werden sollten. Nun müssen die fehlenden 282.000 Euro ebenfalls auf die beiden Haushalte aufgeteilt werden. Mittelfristig stehen allerdings weitere, größere Kanalsanierungen an, sagte der Planer. Denn weitere Kanäle in Kirchardt sind alt und marode.

Einstimmig hat der Rat die Kostenberechnung und die Baumaßnahmen zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung wurde beauftragt, ein Finanzierungskonzept zu erstellen und die Abwasser-Gebührenkalkulation zu überarbeiten. Fördermittel gibt es eher nicht, schätzte Kämmerin Ramona Rau-Marthaler.