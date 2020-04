Der neue Kindergarten, der auf dem Fundament des ehemaligen „Treff3000“-Supermarkts in der Von-Hindenburg-Straße entstehen soll, ist die teuerste Position im Haushalt 2020. Aber wie überall ist wegen der Corona-Krise plötzlich wieder vieles offen. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Noch vor der Notsitzung, bei der beschlossen wurde, dass die Bürgermeisterwahl nicht verschoben wird, beriet das Gremium über den Haushalt 2020 – ein "ganz besonderer Haushaltsplan", denn er ist der erste, der in Neckarbischofsheim nach dem neuen Haushaltsrecht "Doppik" erstellt wurde, wie Bürgermeisterin Tanja Grether erwähnte. Hinsichtlich des Entwurfs hätten sich noch zwei Änderungen ergeben. Die Stadt hat keine Förderung für die Überdachung der Schlossparkbühne bekommen, weshalb dieser Posten entfällt, und für Messtechnik in Untergimpern kommen noch Ausgaben in Höhe von 7000 Euro hinzu.

Bereits in der vorangegangenen Sitzung hatten sich die Stadträte darauf geeinigt, noch Änderungen in Höhe von rund 117.000 Euro in den Haushaltsplan einfließen zu lassen: 30.000 Euro für Parkplätze am Adolf-Schmitthenner-Gymnasium, 10.000 Euro für eine Spindelmäher für den Fußballplatz der SG Untergimpern, 57.000 Euro für die Sanierung des Sporthallenbodens des ASG und knapp 20.000 Euro für einen Minibagger für den Bauhof.

Auf Haushaltsreden verzichteten die drei Fraktionen aufgrund der Corona-Krise, da man die Sitzung nicht in die Länge ziehen wollte. Freie Wähler/SPD und CDU veröffentlichten allerdings eine gemeinsame Mitteilung, um "Einigkeit zu demonstrieren", wie es darin heißt; die Aktive Liste hat auch eine Rede verfasst.

Freie Wähler/SPD und CDU dankten der Verwaltung, der Bürgermeisterin und der Kämmerin Marion Adams für das "Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit". Positiv sehe man, dass aufgrund einer noch bestehenden Kreditermächtigung aus dem letzten Jahr keine neuen Schulden gemacht werden müssten. Ob man alle geplanten Investitionen, darunter der Kindergarten auf dem Treff-Gelände, die Sanierung der Friedhofstraße in Helmhof oder neue Fahrzeuge für den Bauhof umsetzen könne, sei "angesichts der Corona-Krise und der zu erwartenden wirtschaftlichen Auswirkungen sehr fraglich".

Das Gremium müsse sich jetzt "bei jeder Investition in Zukunft eingehend überlegen", ob man sie "schieben" könne. Außerdem verwiesen die Fraktionen darauf, dass städtische Einrichtungen wie Hallenbad oder Schulmensa oft "Defizitbetriebe" seien, bei denen eine Gemeinde eben keine Gewinne erzielen könne.

Die Aktive Liste dankt in ihrer Erklärung ebenfalls "allen fleißigen Menschen in der Verwaltung" und Kämmerin Adams für die Aufstellung des Zahlenwerks. Hier enden die parallelen zur Mitteilung der beiden anderen Fraktionen allerdings: Stattdessen finde man, dass das "weiter so", das der Haushalt ausstrahle, "nicht der richtige Weg ist". Man halte "Ökologie und Nachhaltigkeit", "bessere Sichtbarkeit Neckarbischofsheims als attraktive Stadt" sowie ein Verkehrskonzept für wichtige Themen, die im Haushalt keinen Platz gefunden hätten. Man fordere Konzepte und keine Einzelmaßnahmen.

Dennoch enthalte der Haushalt auch "sehr viele Punkte", die man unterstütze. Trotzdem glaube man, dass in dem Zahlenwerk "ein gutes Stück Kosmetik" stecke, gerade im Hinblick auf die Corona-Krise. Der Haushaltsplan biete hierfür keine Lösungen, aber das gesamte Gremium und die Verwaltung hätten bislang auch noch keine Antworten gefunden.

Trotz der Uneinigkeiten der Fraktionen in diesen Haushalts-"Mitteilungen" beschloss das Gremium den Haushaltsplan 2020 einstimmig. Er weist ein Plus von 7000 Euro im Ergebnis- und ein Minus in Höhe von 495.000 Euro im Finanzhaushalt auf.