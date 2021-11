Eppingen. (guz) Die Grundsteuer A, also die Steuer für unbebaute Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft, wird in Eppingen im kommenden Jahr noch stärker steigen, als dies Oberbürgermeister Klaus Holaschke in seiner Haushaltsrede vorgeschlagen hatte. Die gleichlautenden Anträge von SPD- und Grünen-Fraktion, den Hebesatz von 355 auf 410 Prozentpunkte anzuheben, hat am Dienstag im Gemeinderat eine Mehrheit gefunden. Die Verwaltung wollte den Hebesatz eigentlich lediglich auf 385 Punkte erhöhen.

Eine ebenfalls von beiden Fraktionen beantragte – und haushaltstechnisch deutlich gravierendere – weitergehende Erhöhung der Gewerbesteuer wurde hingegen mehrheitlich abgelehnt. Sie steigt nun um 30 auf 385 Prozentpunkte. SPD und Grüne hatten eine stärkere Erhöhung vorgeschlagen, da die Stadt in den zurückliegenden Jahren schließlich viel Geld für die Verbessrung der Infrastruktur investiert habe, von der auch die Gewerbetreibenden profitierten. "Wir müssen uns grundlegende Gedanken darüber machen, wie die Kommune künftig handlungsfähig bleibt, und in den Sozialen Wohnungsbau einsteigen", forderte Grünen-Sprecher Peter Wieser, der die "moderate Erhöhung" als sinnvoll erachtet.

Gescheitert ist auch der SPD-Antrag auf eine geringere Steigerung der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke. Während die Verwaltung eine Anhebung von 355 auf 385 Punkte vorgeschlagen hatte, wollte es die SPD bei einer Steigerung auf 370 Punkte belassen, weil, wie Fraktionschef Hartmut Kächele begründete, die Erhöhung der Grundsteuer B auch an Mieter weitergegeben wird und damit "unsere Bemühungen um bezahlbaren Wohnraum konterkariert". Die Ratsmehrheit sieht jedoch eine stärkere Erhöhung als gerechtfertigt, sodass die Steuer ab Januar auf 385 Punkte steigen wird. Die finanziellen Auswirkungen der Beschlüsse sind dabei höchst unterschiedlich: Während die Anhebung der Grundsteuer A der Stadt lediglich 13.500 Euro Mehreinnahmen beschert, bringt die höhere Grundsteuer B schon 240.000 Euro mehr, und die Erhöhung der Gewerbesteuer auf 410 Prozentpunkte hätte sich gar mit einem Plus von fast 1,1 Millionen Euro für die Stadtkasse ausgewirkt. So aber bringt die beschlossene Erhöhung auf 385 Punkte voraussichtlich "nur" 720.000 Euro mehr, wobei sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, im Gegensatz zu den Grundsteuern, ohnehin nicht sehr genau im Voraus kalkulieren lassen.

Die weiteren Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf wurden allesamt mehrheitlich angenommen. Wie von der SPD beantragt, werden nun 20.000 Euro eingeplant, um eine Untersuchung zu finanzieren, die Lösungen gegen den "Schleichverkehr" in der Innenstadt bringen soll. 30.000 Euro werden auf Antrag der CDU für die Umplanung des Knotenpunkts Waldstraße/Bismarckstraße/Heilbronner Straße in den Etat eingestellt und weitere 25.000 Euro für die Suche nach Sparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung und um zu überprüfen, inwieweit die Lampen insektenfreundlich sind. Für eine "Toilette für alle", die mit einem Personenlifter ausgestattet und damit auch für schwerstbehinderte Menschen geeignet ist, werden auf Antrag der FBW-Fraktion 50.000 Euro eingeplant, wobei mit Fördermitteln zu rechnen ist.

Jeweils eine Mehrheit fanden auch die beiden Änderungsanträge der Verwaltung. Daher wird der Zahlungsmittelüberschuss nun mit knapp 600.000 Euro eingeplant – 430.000 Euro mehr als bislang , und die Kreditaufnahme um 370.000 Euro auf 2,2 Millionen verringert.