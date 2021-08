Sinsheim. (jubu/mün) Beim Öffnen eines leeren Container-Lastwagen strömte am Freitagmorgen eine bislang unbekannte Menge eines Gases aus und verletzte sechs Mitarbeiter am Gelita-Standort in Sinsheim-Dühren. Das teilt die Polizei mit. Das Gelände wurde daraufhin weiträumig abgesperrt.

Der Container-Laster war um 9.40 Uhr im Dührener Industriegebiet "Hinter der Mühle" auf dem Gelände des Gelatine-Herstellers zu einer Laderampe gefahren. Als die Mitarbeiter den Container öffneten, um ihn zu beladen, soll das Gas ausgetreten sein.

"Normalerweise werden die Lebensmittel-Transporter nach dem Beladen aus hygienetechnischen Gründen begast", erklärt Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Hess das Prozedere vor Ort. Laut Polizei wurde der Container am Freitagmorgen im leeren Zustand angeliefert. Die Innenräume der Container, die vornehmlich aus Übersee oder dem asiatischen Raum per Schiff angeliefert werden, werden nach ihrer Ankunft in einem Hafen und vor der Firmenauslieferung mit einem Gasgemisch desinfiziert.

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei diesem Gemisch um den Stoff Phosphorwasserstoff handeln. Rückstände dieses Stoffes, die sich noch im Container befunden haben könnten, könnten nach dem Öffnen der Containertüren nach außen getreten sein.

Sechs Mitarbeiter, die sich beim Öffnen in der unmittelbaren Nähe befunden hatten, klagten über Kopfschmerzen, Übelkeit und Atemnot. Auch vier vor Ort eingesetzte Beamte klagten später über ähnliche Symptome. Allerdings wiesen sie alle nur leichte Beschwerden auf, heißt es im Polizeibericht.

20 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren zunächst zu einem unklaren Gasgeruch gerufen worden. Deshalb rückten neben den Feuerwehren aus Sinsheim und Dühren auch der Notarzt aus Eppingen und zwei Rettungs- und ein Krankentransportwagen an.

Die Leichtverletzten wurden zur weiteren Untersuchung in das Sinsheimer Krankenhaus gefahren. Jetzt wird von der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim untersucht, ob es eine strafbare Handlung bei der Anlieferung und dem Beladen des Containers gab.

Update: Freitag, 6. August 2021, 13.04 Uhr