Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. Das rund zehn Hektar große Areal rund um die Siegelsbacher Mühle ist im Wandel. Seit einigen Monaten kommen hier täglich schweres Gerät und zahlreiche Handwerker zum Einsatz. Gastronomie, Ferienwohnungen und Eventlocation sollen hier künftig wie Rädchen ineinandergreifen und ein großes Ganzes bilden.

Doch mitten in der finalen Phase des Projekts gibt es einen Betreiberwechsel. Aufgrund der Corona-Krise mussten Jörg und Christof Ruttinger, die bisher den Landgasthof Siegelsbacher Mühle geleitet haben, das Pachtverhältnis mit Besitzer Manfred Bauer auflösen. Doch lange musste dieser, der auch Geschäftsführer von "Bauer Kompost" ist, nicht nach einem Nachfolger Ausschau halten. Fündig wurde er schnell in der eigenen Familie. So haben seine 19-jährige Tochter Sophia Bauer und der gleichaltrige Philipp Oles die Pacht für das Restaurant und die künftigen Ferienwohnungen übernommen.

"Wir sind im August auf Weltreise gegangen und haben hierbei auch zwei Monate gearbeitet. Wir waren schon in der Gastronomie und Eventbranche tätig", erklärt Oles. "Aufgrund von Corona mussten wir die Reise abbrechen." Die Suche nach einem neuen Pächter hätte sich in der derzeitigen Situation durchaus schwierig gestalten können, weshalb man nun selbst den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt habe. "Wir stecken hier viel Herzblut herein. Von der Biomasse geht’s nun in die Gastronomie", sagt Oles, der hin und wieder auch bei "Bauer Kompost" sein Geld verdient hat.

Und die beiden Jungunternehmer haben große Pläne. Zusammen mit Volker Böhm, der die Küchenleitung übernimmt, wollen Bauer und Oles das Konzept komplett umbauen. "Es gibt kein ,A-la-carte-Essen‘ wie bisher. Wir haben eine Biergartenwirtschaft mit vielen Möglichkeiten", sagt Oles.

Während im Inneren in zwei unterschiedlich großen Räumen Feiern stattfinden können, findet die Laufkundschaft, wie beispielsweise Wanderer, ihren Platz im Biergarten. "Es wäre sträflich, wenn wir den im Sommer nicht anbieten würden", betont Böhm. Doch nur wenn keine Feiern stattfinden, wolle man Einzelgästen auch im Inneren Plätze anbieten. Denn: "Das Augenmerk liegt auf Veranstaltungen", sagt Oles.

Der große Saal im Anbau an den bisherigen Landgasthof ist bereits fertig. Hier sollen künftig Firmenfeiern und Hochzeiten in einem größeren Rahmen stattfinden können. Auch die Fertigstellung der angrenzenden Terrasse inklusive Rollstuhlrampe rückt in greifbare Nähe. Momentan wird das Geländer verzinkt und soll in vier Wochen installiert werden. Anschließend werden die Bodenplatten der Terrasse verlegt und ein weiterer Bauschritt ist abgeschlossen. Bis Herbst sollen dann auch die beiden Ferienhäuser mit insgesamt 13 Ferienwohnungen fertiggestellt sein. Damit die Unterkünfte im Winter auch ausreichend warm sind, wird momentan eine Fernwärmeleitung verlegt.

Dem ursprünglichen Zeitplan hinkt Familie Bauer im Fünfmühlental aber hinterher. Vorgesehen war, dass man bis Frühjahr 2020 erste Übernachtungsgäste empfangen kann. "Berliner-Flughafen-Niveau haben wir aber noch nicht erreicht", witzelt Oles.

Die Tatsache, dass der Verpächter der eigene Vater ist, sei klar von Vorteil, sagt Sophia Bauer. Doch man sei auch glücklich, selbst gut vernetzt zu sein, sodass man die Geschäftsübergabe nicht allein habe stemmen müssen. "Trotzdem ist es unser eigenes Unternehmen, das schwarze Zahlen schreiben muss", ergänzt Oles.

Erstmals geöffnet hat die Siegelsbacher Mühle unter neuer Regie am kommenden Samstag von 11.30 bis 21 Uhr. Dann will man entsprechend aller Vorgaben der Corona-Verordnung den Biergarten wieder für Besucher freigeben. "Wir können die Abstände hier gut einhalten und haben 100 Plätze", sagt Oles. "Hier im Tal ist es sicherer als in der Innenstadt."

Ab Fronleichnam wollen die Jungunternehmer ihren Gästen Picknick-Körbe zum Mitnehmen anbieten. So könnten sich Interessierte auf dem weitläufigen Gelände ihren Wunschplatz für eine kleine Pause suchen. "Dies ist kein Corona-Notprogramm", verspricht Böhm. "Sondern das Angebot soll noch ausgebaut werden." Generell habe man viele Ideen, wie man das gesamte Gelände nutzen könnte. Man benötige lediglich die Zeit, diese auch umzusetzen.

Im Tiergehege direkt neben dem Biergarten werden bald neue Bewohner einziehen. Anstelle der zunächst geplanten Alpakas oder Lamas sollen demnächst Rehe Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. "Die Bambis werden mit der Flasche aufgezogen, sodass sie zutraulich werden und man eventuell Spaziergänge mit ihnen anbieten kann", sagt Bauer.