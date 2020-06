Östringen. (br) Die Freibäder in Östringen und Odenheim können ab Montag, 29. Juni, ihre Pforten für die Saison öffnen. Dies hat jetzt der Gemeinderat beschlossen. Um die Risiken einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu minimieren, werden für den Aufenthalt in den beliebten Freizeitanlagen besondere Hygiene- und Abstandsregeln gelten.

Das Östringer Freibad wird in der neuen Saison für das Publikum täglich von 9 bis 13 Uhr sowie nachmittags von 14.30 bis 18.30 Uhr zugänglich sein. Auch die Odenheimer Badeanstalt hat täglich geöffnet, und zwar vormittags von 10 bis 13 Uhr sowie am Nachmittag ebenfalls von 14.30 bis 18.30 Uhr.

Die Schließzeiten müssen Bäderchef Tom Ringer, dessen Stellvertreterin Natallia Klimovets und deren Mitarbeiter unter anderem für Sonderreinigungen und eine zusätzliche Desinfektion der Funktionsbereiche und Vorrichtungen nutzen, mit denen Badegäste in Berührung kommen.

Mit Rücksicht auf die wegen Corona einzuhaltenden Schutzabstände können das Östringer Bad höchstens 600 Personen gleichzeitig besuchen. In Odenheim liegt die maximale Aufnahmekapazität bei 200 Personen; hierbei spielen sowohl die verfügbare Liegefläche wie auch die Beckengröße eine Rolle. Um den Zutritt zu den beiden Schwimmbädern zu regeln, wird von der Stadtverwaltung derzeit ein Online-Reservierungssystem eingerichtet.

Die vorab via Internet bestellten Tagestickets können an den Kassen der Bäder abgeholt und bezahlt werden, sobald ein Reservierungs-Nachweis vorgezeigt wird. Wegen der besonderen Umstände der Corona-Pandemie können dieses Jahr keine Saisonkarten ausgegeben werden. Inhaber des Östringer Familienpasses sowie Personen, die den Ehrenamtsbonus der Kraichgaustadt in Anspruch nehmen wollen, müssen dieses Jahr ebenfalls auf die Online-Reservierung von Tageskarten ausweichen; auch sie müssen bei der Abholung von Tickets nachweisen, dass sie kostenfrei ins Bad dürfen.

Unterdessen laufen in den Bädern die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung auf Hochtouren: Bis Anfang kommender Woche will die Stadtverwaltung Schutz- und Sicherheitskonzepte für den laufenden Betrieb der Bäder unter Corona-Bedingungen fertigstellen. Nähere Infos zur Reservierung und zum Kauf der Eintrittskarten soll es ebenfalls noch geben.

Bei der Entscheidung zur Öffnung der städtischen Bäder traf der Östringer Gemeinderat eine durchaus schwierige Abwägung: Die rein betriebswirtschaftliche Betrachtung lässt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit erwarten, dass das sonst vom Haushalt zu tragende Defizit von durchschnittlich rund 400.000 Euro dieses Jahr wegen zusätzlicher Kosten und geringerer Einnahmen beträchtlich höher ausfallen wird.

Mit Blick auf die vielfältigen Einschränkungen, denen sich Menschen wegen der Corona-Epidemie gegenübersehen, will man das Angebot an Jung und Alt, in den heißen Sommermonaten in den Schwimmbädern eine willkommene Abkühlung zu genießen, dennoch aufrecht erhalten.