Von Christiane Barth

Sinsheim. "Andere wollen Ski fahren, wir denken ans Freibad": Für Stadtwerke-Leiter Andreas Uhler hat die Saison schon begonnen. Die Vorbereitungen für den ersten Öffnungstag laufen bereits. Das Besondere, und damit das eigentlich Normale daran: Es könnte nach zwei Jahren Corona-Wirrwarr endlich wieder eine Saison werden, die unter annähernd regulären Bedingungen läuft, mit dem Maifeiertag als erstem Öffnungstag. Davon geht Uhler zumindest momentan aus.

Auch die personelle Besetzung war im vergangenen Jahr turbulent. "Wir waren in der vergangenen Saison sehr, sehr knapp", gesteht Uhler. Doch sei dies beileibe kein Sinsheim-typisches Phänomen, sondern belaste momentan die gesamte Branche. "Diesen bundesweiten Trend beobachten wir schon seit vielen Jahren", teilt Uhler mit. Die Pandemie sei nicht die Ursache für den Mangel an Schwimmmeistern und Fachangestellten für Bäderbetriebe: "Auch die Aushilfen sind nicht so üppig vorhanden, und wir müssen jedes Jahr aufs Neue um das Personal kämpfen."

So kündigte der Freibadleiter, der im vergangenen Jahr noch mit in die Saison gestartet war, jedoch kurz darauf, und das Jahr musste mit nur vier Festangestellten bewältigt werden. "Das merkt man dann schon", unterstreicht Uhler den extremen personellen Mangel, der für dieses Jahr jedoch behoben sein dürfte. Die Stelle ist seit Januar wieder besetzt, der "Neue" heißt Fabian Zimmer.

Auch Auszubildende, die den Beruf des Schwimmmeisters oder zunächst des Fachangestellten für Bäderbetriebe erlernen wollen, sind schwer zu bekommen. "Es ist ein ziemlich anspruchsvoller Beruf", erklärt Uhler. "Immer dann, wenn andere frei haben, herrscht bei uns Hochsaison." Das Arbeiten im Schichtbetrieb sei ebenfalls ein Grund für den Personalmangel. Die Stadt sucht außerdem Saisonkräfte, um die "individuelle Belastung etwas runterzufahren". Falls niemand gefunden wird, muss die Badesaison jedoch nicht scheitern: "Wir würden es wieder hinkriegen, aber es wäre wieder knapp."

Ob mit weiterem Personal oder ohne: Der Stadtwerke-Leiter geht von einer Saison aus, in der die Corona-Beschränkungen kaum noch ins Gewicht fallen: "Wir glauben, dass sich dieses Jahr deutlich von den beiden vorangegangenen Jahren unterscheiden wird." Diese Zuversicht schöpft er aus der momentanen Situation, die sich deutlich von jener vor genau zwölf Monaten unterscheide. Während im Januar und Februar 2021 das öffentliche Leben noch vom Lockdown gebremst wurde, finden dieses Jahr bereits Bundesliga-Spiele statt, begründet Uhler seine Hoffnung auf ein relativ entspanntes Freibadjahr: "Wir glauben, dass im Sommer wesentlich mehr möglich sein wird als in den vergangenen beiden Jahren." Dennoch kalkuliere auch er "die eine oder andere Einschränkung" ein.

Auch den finanziellen Verlust schätzt er für dieses Jahr nicht mehr so hoch ein wie in den Vorjahren. Der Verlust des vergangenen Jahres liege bei rund 1,2 Millionen Euro, der Strich unter der Rechnung ist aber noch nicht ganz gemacht. Mit rund einer Million Euro im Minus dürften sich die Zahlen in diesem Jahr wieder auf ihren üblichen Wert einpendeln. "Wir hoffen, dass wir unsere Planansätze halten können", meint Uhler, betont aber, dass das Wetter als weiterer Unsicherheitsfaktor ebenfalls eine große Rolle bei den Bilanzen spielt.

Positiv auf die Gästezahlen dürfte sich auch der Hunger der Bürger nach Freizeitmöglichkeiten auswirken: "Die Wahrscheinlichkeit, dass das Freibad aufmacht, ist wesentlich größer als der Flug auf die Malediven."