Von Tim Kegel

Sinsheim. Eine Freibad-Saison, wie man sie kennt, wird zurzeit in Sinsheim vorbereitet, mit dem 1. Mai als Eröffnungstag. Corona-Verordnungen sind Vergangenheit. Allerdings wird der Eintritt deutlich teurer, vor allem bei Saisonkarten. So wurde es jetzt im Gemeinderat beschlossen. Einen neuen Pächter für die Bistro-Bar "H2O" gibt es auch.

Die Erhöhung trifft vor allem Stammgäste. Saisonkarten kosteten bis zuletzt 56 Euro. Nun kosten sie 90 Euro, ermäßigt 42 Euro. Für den einzelnen Badegast heißt das, dass 20 Besuche im Freibad notwendig werden, bis sich der Kauf rechnet. Zuvor hatte sich die Karte bereits nach 14 Besuchen amortisiert. Im Schnitt besuchen Saisonkarteninhaber das Bad 30 Mal pro Saison. Der Vorschlag von SPD-Sprecher Michael Czink, die Anhebung in zwei Stufen – zuerst auf 75 dann auf 90 Euro – zu vollziehen, wurde abgelehnt. Bereits im vergangenen Jahr war der Einzel-Eintrittspreis bei Erwachsenen um 50 Cent auf vier Euro gestiegen. Trotzdem war man laut Stadtwerke-Leiter Andreas Uhler zur Erkenntnis gelangt, dass "jeder einzelne Badbesuch mit neun Euro bezuschusst wird". Das Freibad als sogenannte Freiwilligkeitsleistung der Stadt war schon immer ein Zuschussbetrieb, bei dem man – wie Aktiven-Sprecher Alex Hertel es nennt – "den Spagat zwischen sozialer Verantwortung und Wirtschaftlichkeit" macht.

Rund 250.000 Euro nimmt das Freibad jährlich durch Karten ein, 125.000 Euro durch Einzel-, 110.000 Euro durch Saisonkarten. Das jährliche Defizit des Bads liegt trotz der rund 120.000 Besucher in einer regulären Saison bei etwa 1,1 Millionen Euro. Dies auch, weil der Badegast – etwa durch Warmduschen, Toilettengang oder Müll – schwer kalkulierbare variable Kosten erzeugt. Kurzum: Die Höhe der Aufwendungen will man nun mithilfe der Erhöhung zumindest abpuffern.

Zusammengefasst heißt das, dass die Tageskarte weiter bei 4,50 Euro und der Früh- und Abendtarif bei drei Euro liegen. Treu bleibt man auch der in Sinsheim bislang "wenig genutzten", übertragbaren Mehrfachkarte, die zwölf Besuche zum Preis von zehn ermöglicht und die regulär 45 Euro und ermäßigt 30 Euro kostet. Auch Eintrittsmodelle mit Saisonkarten für Familien oder Großeltern gibt es weiterhin, die dann je nach Version zwischen 100 und 130 Euro kosten.

Geschlossen stimmte das Gremium der Erhöhung zu. Positives zu vermelden gibt es bei der Bistro-Bar am Freibad, dem "H2O", dessen früherer Pächter im Spätjahr 2021 die Segel gestrichen hatte. Man habe sich von dem Engagement seinerzeit "bei Weitem mehr versprochen", wurde Albrecht am Mittwochnachmittag deutlich. Gleichzeitig bestätigte er ein Gerücht zur neuen Pächterschaft, das seit Wochen in der Stadt kursiert war. Dieses stimmt: Edyta Jagielka wird künftig für die Geschicke im "H2O" zuständig sein, man kennt sie aus dem "Quint’s" ihres Lebensgefährten Peter Erdelyvari; mit im Boot ist auch die Heidelberger Brauerei von Michael Mack. Nach der Ausschreibung auf lokale Gastrogrößen zu setzen, habe gleich mehrere Vorteile, schildern Albrecht und Uhler. Die neuen Betreiber könnten "Regionalität bieten", seien in Sinsheim verwurzelt und genössen einen hervorragenden Ruf. Obwohl betriebswirtschaftlich getrennt, verspricht man sich im Rathaus durch die Nähe zum "Quint’s" Synergien.

Das Potenzial der modernen Bar mit deren Außenbereich und der Nähe zum Wohnmobil-Stellplatz und dem Freizeitgebiet im Wiesental müsse man "noch wesentlich besser nutzen", sagt Albrecht. Gedacht wird neben dem klassischen Freibad-Kioskbetrieb an Frühstücksangebote für Wohnmobilisten, schnelle Snacks für Radfahrer und Wanderer, "Sundowner" zum Feierabend in den nahen Bürohäusern und Sonntagskuchen für die Seniorenheime in der Nachbarschaft. "Auch zu einem Oktoberfest würden wir nicht Nein sagen", sagen Albrecht und Uhler. Schlüsselübergabe soll diesen Donnerstag sein.