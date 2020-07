Von Christian Laier

Waibstadt. "Ich war ein bisschen aufgeregt, es war meine erste Live-Sendung", gab Leonie Baumeister einen Tag nach ihrem Auftritt in der SWR-Fernsehsendung "Landesschau Baden-Württemberg" zu. Zusammen mit Hannah Gehring aus Rot am See stand sie Moderator Florian Weber Rede und Antwort. Die beiden befreundeten Fleischermeisterinnen sind Anfang 20, arbeiten im elterlichen Familienbetrieb und gehören zur Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks. Daher hat das SWR-Fernsehen die beiden wegen der öffentlichen Diskussionen um große Schlachtbetriebe zu einem Interview eingeladen.

Eine Woche zuvor kam die Einladung zur Sendung, die am Dienstagabend live ausgestrahlt wurde. Am Montag stimmte sich die Metzgerin aus Waibstadt noch mit dem Deutschen Fleischer-Verband inhaltlich ab, am Dienstag ging es dann schon mit dem eigenen Auto nach Stuttgart zum SWR. Mit einem einstündigen Videodreh für den Instagram-Kanal "SWR Heimat" startete das Abenteuer. "Der erste Dreh hat richtig Spaß gemacht, weil es ein sehr tiefgründiges Gespräch war", erinnert sich Baumeister. Das Video soll in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.

Bevor es auf Sendung ging, bekamen die Studiogäste eine Betreuerin zugewiesen, die sich um sie kümmerte. Erst gab es eine Besichtigung des Fernsehstudios, dann ging es in die Garderobe und Maske, bevor die beiden Frauen mit dem Mikrofon verkabelt wurden.

Kaum saßen sie im Studio, waren sie schon live im Fernsehen. Zehn Minuten lang beantworteten die Fleischerinnen die Fragen des Moderators. Es ging zunächst um die Skandale in der Fleischindustrie. "Wir als kleiner Familienbetrieb haben in letzter Zeit neue Kunden gewonnen, die nach der Herkunft der Tiere fragen. Unsere Stammkunden wissen, dass unsere Tiere im Nachbarort aufwachsen, bevor sie bei uns im Betrieb geschlachtet werden", sagte Baumeister.

Leonie Baumeister mit ihren Brüdern und den Eltern. Foto: Christian Laier

Weiteres Gesprächsthema war die Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks: "Uns ist es ein Anliegen, gegen das schlechte Image des Handwerks anzukämpfen", erklärte die junge Vertreterin aus Waibstadt. Auf die Frage, wie sich die Kunden im Interesse des Tierwohls und der kleineren Metzgereien vor Ort verhalten sollten, hatte Baumeister eine Empfehlung: "Die Kunden sollten Wert auf die Qualität des Fleisches legen. Sie sollten auch nicht zu viel kaufen, damit sie nichts wegwerfen müssen. Das ist eine Wertschätzung dem Produkt gegenüber." Außerdem würden Betriebe wie die Familienmetzgerei großen Wert darauf legen, die Tiere möglichst komplett zu verwerten.

"Das Interview ging unheimlich schnell vorbei. Das ganze Drumherum hat Spaß gemacht", berichtet Baumeister. Am späten Abend war sie nach der Sendung daheim und schaute sich erst einmal in Ruhe die Aufzeichnung an. Im Vorfeld hatte sie sich viele Gedanken gemacht und in der Nacht vor dem Auftritt nicht ganz so gut geschlafen. Die Nervosität hätte sie sich sparen können, denn das Feedback nach der Sendung war durchweg positiv. "Das Handy war voller Nachrichten. Und im Laden hat mich am Mittwoch fast jeder Kunde auf meinen Auftritt angesprochen", verrät die 20-Jährige.

Rundum zufrieden ist sie dennoch nicht, denn ihre "Message", die sie unbedingt einbringen wollte, konnte sie wegen des Gesprächsverlaufs nicht wie gewünscht loswerden. "Handwerksmetzger wie wir und Schlachthöfe sind schwer zu vergleichen und haben andere Kundenkreise. Unsere Kunden legen großen Wert auf Beratung und Qualität. Denen ist nicht egal, woher ihr Fleisch kommt."

Zudem komme das Handwerk oft zu schlecht weg, findet Baumeister. Und noch ein weiterer Punkt ist ihr wichtig: "Im Fernsehen war ich. Aber die Metzgerei Baumeister mit ihren Mitarbeitern, das ist eine Familie und ein super Team. Diesem guten Betriebsklima verdanke ich es, jetzt in der Nationalmannschaft zu sein", betont sie ganz bescheiden.