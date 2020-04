Von Tim Kegel

Sinsheim. "Ein Fiasko" – so nennt es der stellvertretende Landesinnungsmeister Rüdiger Pyck, gegen das man zwei Jahre lang "gekämpft und leider verloren" habe: Die Nachwuchs-Metzger, die zurzeit in Sinsheim ausgebildet werden, seien dadurch vielleicht die Letzten ihrer Zunft. Die traditionsreiche Ausbildung von Fleischerei-Fachleuten wird von Sinsheim abgezogen. Und künftig an der Zentralgewerbeschule in Buchen ausgebildet.

Die Argumente für den Erhalt des Sinsheimer Standorts liegen aus Pycks Sicht auf der Hand: Da sei zum einen die gute Verkehrsanbindung; viel mehr ins Gewicht fielen jedoch die "langjährigen guten Beziehungen von Betrieben und Innung zur Friedrich-Hecker-Schule". Und: In den Kraichgaudörfern herrschten, was das Fleischerfach anbelangt, noch relativ intakte Strukturen vor. Viele Orte mit Metzgereien von "bestem Ruf", die teils sogar von Kundschaft aus den Städten der Metropolregion angesteuert würden. Das sieht auch Thomas Brunner so, der Leiter der Friedrich-Hecker-Schule: Nahezu alle Metzgermeister, "ob sie Ohr heißen, ob sie Hess heißen, haben bei uns gelernt", entsprechend gut laufe es mit der Zusammenarbeit. Brunner glaubt, bei der Zunft sogar einen leichten Aufwärtstrend zu erkennen, eine Art neues Selbstbewusstsein, etwa daran, wie sich die Fleischer bei Festen "wie dem Sinsheimer Herbst, dem Fohlenmarkt oder städtischen Veranstaltungen präsentiert" hatten: qualitätsversessen, mit hochwertigem Produkt, "und durchaus modern und innovativ". Dies taugte, sind Pyck und Brunner sich einig, als beste Werbung für Beruf und Standort.

Keiner der hiesigen Akteure glaubt nun, dass Nachwuchsmetzger und Fleischereifachleute aus der Region in namhafter Zahl den Weg ins 60 und mehr Kilometer entfernte, entlegene Odenwald-Städtchen antreten werden: "Das macht kein Mensch", glaubt Pyck. Die Alternativen hießen dadurch Durlach und Mannheim. Auch an den dortigen Berufsschulen gebe es noch Ausbildungsgänge für Fleischer im zuständigen Regierungsbezirk Karlsruhe. Allerdings hätten auch junge Menschen aus den Großräumen Mannheim und Karlsruhe immer wieder ihre Ausbildung in Sinsheim gemacht.

Die Gesamtzahl der Azubis im Fleischerhandwerk sei rückläufig, eine bundesweite Entwicklung, weiß Brunner. Mit der Entscheidung für Buchen – auch nach Pycks Sicht "eine rein politische" – wolle man, so die Argumentation, den strukturschwachen Raum stärken "und Ressourcen" einsparen. Hierbei habe man, so fürchtet man im Kraichgau, möglicherweise entscheidende regionale Details nicht entsprechend gewürdigt.

Die Größe der Jahrgänge schwanke in Sinsheim zwischen zehn und 16 Personen, "das ist nicht viel, aber das ist an allen Schulen so", sagt Brunner, und hänge auch damit zusammen, in welchem Umfang Metzgereien Azubis finden und beschäftigen könnten. "Unsere Nische war klein, aber super", ist er überzeugt. Zwar sei der Metallbereich so etwas wie das Rückgrat der Kreis-Einrichtung; allerdings habe die Fleischerausbildung – klein, aber fein – drei Landessieger hervorgebracht, "die besten Metzger im Land".

Brunner führt dies auf die Arbeit seiner drei Kollegen Otmar Westram, Wolfgang Beck und Erich Liesecke zurück, die "Fachleute mit Leib und Seele" seien, ja sogar "Institutionen" in der hiesigen Metzger-Welt. Und die es geschafft hätten, "Begeisterung zu wecken". Dadurch habe man, als es im Unterricht schließlich um die Berufswahl ging, konstant Fleischernachwuchs für Verkauf und Verarbeitung gewinnen können. Das Trio nähere sich dem Pensionsalter, was Sinsheim bei den Verhandlungen mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe "leider nicht in die Hände gespielt" habe. Brunners Sorge ist nun, "dass wir mit dieser Entscheidung das Fleischerhandwerk in unserem Gebiet mittelfristig beerdigen". In Fachkreisen sagt man unter vorgehaltener Hand zynisch, man habe mit dem Standortwechsel gar eine Totgeburt geschaffen. Anders sieht das Landwirtschaftsminister Peter Hauk, der zuletzt bei Terminen in seinem Wahlkreis Neckar-Odenwald fürs dortige Fleischerhandwerk warb.

Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht nannte die Entscheidung gestern "fatal" und "strategisch höchst falsch". Dies reiche vom guten Schulklima über die Akzeptanz und den Ruf der Einrichtung "bis hin zum Tierwohl, wenn Metzgereien vor Ort irgendwann nicht mehr aufrecht erhalten werden können". Die Werkstätten der Schule – Albrecht, Pyck und Brunner sagen das – seien vom Schulträger, dem Rhein-Neckar-Kreis – über Jahre bestens ausgestattet worden. "Sie müssen weit laufen, bis sie sowas finden", sagt Brunner.

"Wir haben für den Standort Sinsheim lange gekämpft", sagte Landrat Stefan Dallinger gestern in einer Stellungnahme. Aus seiner Sicht sei die Entscheidung falsch. Wegen zu geringer Ausbildungszahlen bestehe "über kurz oder lang die große Gefahr, dass auch der Standort Buchen geschlossen wird".