So stellt sich Jochen Kuch seine "Himmelsleiterkapelle" vor. Sie soll auf seinem Grundstück, einem Feld zwischen Epfenbach und Helmstadt an der Helmstadter Straße, als "Ort der Besinnung" oder nettes Wanderziel entstehen. Foto: Jochen Kuch/Architekt Arnold

Von Friedemann Orths

Epfenbach. "Mal was Exotisches", urteilte Bürgermeister Joachim Bösenecker, als es um eine außergewöhnliche Bauvoranfrage auf der jüngsten Sitzung im Gemeinderat ging. Und exotisch ist die Idee von Jochen Kuch, eine Feldkapelle zwischen Epfenbach und Helmstadt-Bargen bauen zu wollen, allemal.

Warum eine Kapelle, warum an dieser Stelle auf einem Feld an der Helmstadter Straße? Jochen Kuch erläutert seine Pläne im Gespräch mit der RNZ: Als ehemaliger Lehrer für Bildende Kunst am Adolf-Schmitthenner-Gymnasium in Neckarbischofsheim findet er es "schön, wenn in Landschaften Kultur dazugekommen ist". Er erzählt von langen Wanderungen, die er unternommen hat, und dass "etwas fehlen würde", wenn er an so mancher exponierten Stelle keine Kapelle gefunden hätte. In einem Brief an die Gemeinde, das Landratsamt und die Gemeinderäte hat Kuch sein Vorhaben dargestellt. Darin schrieb er von "exponierter Lage auf einem Hügel", die einen "großartigen Ausblick über die Landschaft des nördlichen Kraichgaus und den angrenzenden Odenwald" biete. Für Kuch die optimale Stelle, um dort einen öffentlich zugänglichen "Ort der Besinnung, der Stille und Kontemplation" zu schaffen.

Das Grundstück zwischen Epfenbach und Helmstadt hat er von seinem Vater Willi Kuch, dem ehemaligen Bürgermeister Epfenbachs, geerbt. Den Ort habe er vor rund 30 Jahren "entdeckt"; damals habe er gar nicht gewusst, dass die Familie dort Land besitze. Gemeinsam mit seinem Vater habe er damals schon über eine Kapelle nachgedacht; aber erst jetzt, nach der Pensionierung, habe er genug Zeit, die Sache anzugehen. Auf dem etwa 1,4 Hektar großen Areal hat Kuch bislang eine Streuobstwiese und Feldhecken angelegt, der Rest der Fläche soll als Wildbienenweide dienen. Dafür habe er Blumen eingesät.

Die Kapelle soll aus zwei Elementen bestehen. Holzscheite, wie sie als Brennholz verwendet werden, bilden in Kuchs Plan einen sechs mal 4,86 Meter großen Raum, der nach oben offen ist und eine Pyramidenform hat. Die Höhe beträgt sechs Meter. Das zweite Element ist eine "Himmelsleiter" aus Stahl, die durch das "Dachfenster" nach oben ragt. Kuch erklärt, dass durch die Lücken zwischen den Holzscheiten Licht schimmern soll, was eine besondere Atmosphäre im Inneren der Kapelle schaffe. Ebenso fasziniere ihn das Geräusch des Windes, wenn dieser durch die Ritzen pfeife. Kuch schreibt von einer "reizvollen, kontemplativen Stimmung". Licht und Wind, die in den Raum eindringen, sollen eine "Verbindung von ,Innen und Außen‘" symbolisieren, die Leiter stehe für die Verbindung von Himmel und Erde. Hinaufklettern soll aus Sicherheitsgründen nicht möglich sein, die Sprossen werden laut Kuch erst weit oben beginnen. Die Haftung habe der Eigentümer des Geländes. An derselben Wand, die nach Osten zeigt, soll ein ausgespartes Kreuz eine zusätzliche Lichtquelle bieten.

Doch nicht nur die Kapelle soll schmuck werden, auch um das Gelände hat sich Kuch Gedanken gemacht. Hier stellt er sich Sandsteinquader vor, die als Sitzbänke zum Verweilen einladen könnten. Zusätzlich will er beispielsweise Rosen pflanzen. Angst vor Vandalismus hat er nicht, dafür sei es zu weit außerhalb. "Und wenn mal was sein sollte, geht die Welt nicht unter", fügt Kuch hinzu.

Im Gremium kam Kuchs Idee jedoch nicht so gut an. Bedenken, dass sich Tiere dort gestört fühlen könnten oder dass der Feldweg, der sich an das Grundstück schmiegt, zu stark befahren werden würde, wurden laut. Und auch vor einem "Präzedenzfall" wurde gemahnt. Schließlich sei ungewiss, wer dann noch etwas auf Grundstücken außerhalb des Ortes bauen wolle. Und auch über Parkplätze machten sich die Bürgervertreter Gedanken. Alle Kritiker betonten aber, dass sie grundsätzlich nichts gegen einen solchen Ort hätten. Bürgermeister Bösenecker zeigte sich erfreut über die "interessante und fast schon kühne Idee" Kuchs.

Später sagte Kuch im Gespräch mit der RNZ: "Ich habe mich über den Gegenwind gewundert." Parkmöglichkeiten sollen laut Kuch direkt an der Helmstadter Straße auf seinem Grundstück angelegt werden, so steht es im Plan, den er von einem Helmstadter Architekturbüro hat anfertigen lassen. Über den Feldweg müsse man also auch gar nicht fahren, wenn man die Kapelle besuchen will, erklärt er. Bösenecker sagte im Gremium: "Dahin geht man ja zu Fuß."

Bei der Abstimmung wurde es dann knapp: Sechs Gemeinderäte stellten sich hinter den Entwurf, vier waren dagegen. Zwei enthielten sich. Ob Kuchs "kühne Idee" realisiert werden kann, liegt jetzt aber zunächst in den Händen des Landratsamts, das die "baurechtliche Prüfung" übernehmen wird.

Sollte Kuch eine Erlaubnis erhalten, rechnet er mit rund 20.000 Euro Baukosten für Kapelle und Umgebung. Die will er aus eigener Tasche und mit eventuellen "Leader"-Fördergeldern oder Spenden bezahlen.