Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. Die Faschingshochburg des Kraichgaus befindet sich weit abseits der Metropolen und Großen Kreisstädte. Genau genommen ist es eigentlich nur ein kleiner Ortsteil einer Gemeinde, der jedoch einmal im Jahr – mindestens – weit über die Region hinausstrahlt.

Die "Arge von Barge" scheinen den Fasching erfunden zu haben: Die Sprengkraft der guten Laune entzündet hier auch militante Faschingsverweigerer. Während andernorts Umzüge abgesagt wurden (etwa in Malsch), weil sturmartige Windböen das wesentliche Quäntchen wilder Unkontrollierbarkeit zu viel sind, um den Tross zwar närrisch, aber vernünftig durch eine johlende Menge zu lotsen, trotzen die Bargener dem Unbill aus südwestlicher Richtung.

Dennoch: Der Konvoi setzt sich später in Bewegung als geplant, so manchem Umzugswagen flog schlicht das Blech weg. Der Prinz steigt herab, sehr adlig sammelt er seine Mädchen ein, prüft die Windfestigkeit seines Gefolges und los geht’s. Der Ortseingangskreisel mit dem Bargener Wappen ist die Startrampe für die bald tobende Menge, deren Betriebstemperatur steigt, und zwar mit jedem Meter, den sie sich weiter Richtung Ortsmitte schiebt.

Es fliegen Bonbons, Deutschlandwimpel, Popcorntüten, Duftkerzen und Taschen voller Drogerieartikel. Menschen werden in Plastikfolie verpackt, die "Bargemer Krappen" greifen sich die Zurückhaltenden aus der flankierenden Menge, drehen Pirouetten mit ihnen, so mancher begreift erst jetzt, dass hier der freie Wille ausgehebelt und man absorbiert wird vom Bargener Esprit, der zu dieser Zeit die pure Kunst des Karnevals auch noch in die letzten Winkel der Hauptstraße versprengt. Wer sich darauf einlässt, hat Spaß.

Es ist laut, es ist verrückt, es ist wild: Der Umzug scheint länger als in den Vorjahren, die Zuschauermenge und die Zahl der Verkleideten größer. Die Stampede der Bargener wird begleitet von ihrer Parole, die Außenstehende kaum dechiffrieren können: "Barge, die Arge". Hat da etwa jemand gefragt, was das heißt? Tatsächlich, auch weit angereiste Zuschauer sind hier.

Der Carneval-Club Bargen feiert sich frenetisch und bekommt dabei viel Zuspruch. Musik bricht über die Menge herein, bei der jeder mitkann. Und immer wieder schallt es "Helau", laut und krachend. Clowns tauchen ab und wieder auf, sogar die jüngsten Stimmchen kreischen, die Minigarde wirft die Arme in die Höhe.

Das Kommunale wird ebenfalls zur Parole: "100 Jahre SVB, da tut’s Zuschauen manchmal weh", oder "1920 und auch später, schwebt die Wahrheit durch den Äther; doch keiner sollt’ es wissen, so wurde Bargen um den Mast beschissen".

Die CCB-Prinzengarde führt den Tross an, das Dorf wächst über sich hinaus: In Bargen liegt der Fasching nicht im Argen, hier wird die Tradition hochgehalten. Und zwar trotz der Nachwuchssorgen in den Vereinen, trotz schwindender Bereitschaft zum Ehrenamt und trotz des Wetters. Bedenken? Zukunftssorgen? Miese Laune? Einfach weggepustet.