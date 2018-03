Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. Ein kleiner Ortsteil, ein gewaltiger Faschingsumzug nach allen Regeln der Kunst: Angeführt vom Prinzenpaar, "Christoph der Große von der Insel" und "Anna die Erste vom hölzernen Haus", beschallt und besungen vom Schlachtruf "Barge die Arge" wand sich der Narrenwurm durch Bargen - der Carneval-Club wieder in Bestform.

Der Prinz vom Stamme eines Fleckchens Erde, das heute Flinsbach zugeordnet wird, das aber die Bargener noch gerne für sich beanspruchen, und seine Liebste aus dem Schreinerdorf Eschelbronn: beide nun in Amt und Würden unterwegs. Das Narrenschiff wurde vom Kreisel am Ortseingang bis zum ehemaligen Rathaus navigiert, wo es Krapfen und allerhand Flüssiges gab.

Auch Helmstadts Bürgermeister Wolfgang Jürriens hatte es als Gallionsfigur auf den einstigen Wagen der Gruppe "Ned normal" des Carneval-Clubs geschafft. "Der Bürgerverein hat seinem Ärger damit Luft gemacht", verrät der Umzugsleiter Gabriel Schäffer. Ortsübergreifende Themen der Kommunalpolitik werden überdimensioniert durch den Ort geschoben. Es geht um den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", um die Initiativen des Bürgervereins, den ehemaligen Trafoturm, der zu einem begehbaren Bücherregal aufgehübscht wurde, und um die Kanäle, in die die Wettbewerbsgelder fließen. Skrupel, ein heißes Eisen mit den karnevalistischen Stilmitteln anzupacken, habe es durchaus gegeben. Doch der Umzugsleiter meint: "Wenn nicht hier, wo dann?" Kommunalpolitisches auch auf einem weiteren Wagen: "Im Bürgerbus sind die Plätze leer, selbst Fahrer finden das nicht schwer. Wer will denn schon nach Haßmersheim, wir gehen der SPD nicht auf den Leim."

Seinen legendären Mostkrug, der die Welt umrundete und nun wieder in Bargen ausschenkte, erhob der MGV Bargen zum Umzugsthema. Die Parade überhaupt aller örtlichen Vereine des 1050-Seelen-Dorfes, flankiert von mehreren hundert Gästen, zeugte vom Ehrgeiz der Bargener, als Faschingshochburg im nördlichen Kraichau wahrgenommen zu werden.

Fasching also in seiner Reinform mit Gardetänzerinnen und freilich den "Bargemer Krappen", die sich an strenge Regeln halten müssen, etwa die des Alkoholverbots beim Umzug. Dem Publikum jedoch wurde von den Fußtruppen ordentlich ausgeschenkt, geleerte Plastik-Schnapsgläser übersäten am Ende die Hauptstraße. "Früher wurden Bonbons ausgeteilt, heute Schnaps", bedauert Gabriel Schäffer und betont: "Ich bleibe nüchtern und will offenen Auges durch die Kampagne gehen". Er kritisiert den hohen Alkoholkonsum der Zuschauer während der Umzüge und meint, auch vom Publikum gehe Gefahr aus. So habe er selbst plötzlich bemerkt, wie unter seinem Hexenrock eine Feuerwerksrakete explodierte. "Wir haben ja durch unsere Masken nur ein begrenztes Sichtfeld." Schäffer meint: "Wir Hexen werden beschossen, aber wir wollen uns nicht verbrennen lassen."

Auch zahlreiche Gruppen befreundeter Carnevalsvereine marschierten mit, etwa die "Knieschieber" aus Kälbertshausen, die Eppinger Hexenzunft oder dunkle Gestalten, die "Schadda Wesa" aus dem Weinsberger Tal. Allerdings weit und breit keine Guggenmusik. "Die nehmen uns die großen Umzüge in der Region weg", so Schäffer und gewinnt dem Manko eine positive Seite ab: "So sparen wir etwas Geld bei den teuren Umzügen und können dieses wieder in neue Kostüme investieren."

Das kleine Bargen wächst an Fasching gerne über sich hinaus. Wie beliebt etwa die Prunksitzungen sind, zeigte sich bereits beim Vorverkauf eine Woche vor der ersten Veranstaltung: Schon um 7 Uhr hatte sich eine Warteschlange vor der Festhalle gebildet - sieben Stunden vor Verkaufsstart. Innerhalb von 20 Minuten waren alle Karten weg.

"Wir wollen die Dorfgemeinschaft durch unsere Feste festigen und etwas gegen die Vereinzelung und vorherrschende ,Ich selbst-Mentalität’ in unserer Gesellschaft tun", so Schäffer.