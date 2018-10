"HSV-Killer", Ex-Trainer und TSG-Fan Raimund Lietzau an seinem Stammplatz in der Rhein-Neckar-Arena. Dort verfolgt er fast jedes Heimspiel wie hier in der Champions-League gegen Manchester City. Foto: Hans-Joachim Of

Sinsheim. (of) Der 2:1-Sieg des VfB Eppingen gegen den HSV im Jahre 1974, der als "Wunder von Eppingen" in die Geschichte einging, gilt seither als die "Mutter aller Pokalsensationen". Einer, der damals in der Mannschaft der "HSV-Killer" um den zweifachen Torschützen Gerd Störzer stand und der wegen seiner Schusskraft "Hammer" genannt wurde, ist Raimund Lietzau aus Angelbachtal.

Der 69-jährige frühere eisenharte Verteidiger und spätere Trainer, der in Tairnbach aufwuchs, beim VfB Eppingen und SV Sandhausen "schöne und erfolgreiche Jahre" erlebte, hat seit dem Bundesligaaufstieg vor zehn Jahren fast kein Heimspiel der TSG verpasst.

Der frühere SAP-Mitarbeiter genießt mit seiner Frau Mathilde auf seinem Stammplatz in der Gegengerade die Atmosphäre im Stadion, freut sich, als Fan hautnah am Spielgeschehen dabei zu sein. Dabei hat Lietzau, der in den 1970er-Jahren auch 25 Amateur-Länderspiele für die nordbadische Auswahl bestritt, gerade zu Hoffenheim eine ganz besondere Beziehung. "Ja, vor fast 20 Jahren war ich Coach der TSG 1899 Hoffenheim in der Verbandsliga. Obwohl wir hinter Weinheim auf Tabellenplatz zwei standen, wurde ich entlassen. Danach war klar, dass ich nicht mehr als Trainer arbeiten wollte."

Einige Spieler, so hieß es, seien nicht mit der autoritären Art des Übungsleiters, der zuvor auch als Trainer in Mosbach, Schwetzingen und Walldorf gearbeitet hatte, klargekommen und hatten sich bei der Vereinsführung beschwert. "So wie ich spielte, habe ich auch trainiert", fasst "The Hammer" zusammen. Er hegte jedoch keinen Groll und sagt im Rückblick: "Schon zu Zweitligazeiten hatten wir Dauerkarten im Dietmar-Hopp-Stadion, waren später auch auswärts in Freiburg, Bremen oder Leipzig."

Dortmund oder Köln stehen jedoch nicht auf dem Reiseplan der Lietzaus, denn "die Schmähgesänge und Hassparolen gegen Dietmar Hopp, auch zuletzt in der Sinsheimer Arena, machen uns wütend." Dass "Hoffe" jetzt in der Königsklasse spielt, sei eine wunderbare Erfolgsgeschichte, die so schnell nicht absehbar gewesen sei. "Sehr schade" findet er, dass der junge TSG-Trainer Julian Nagelsmann am Saisonende geht. "Für seine Karriere ist es jedoch vielleicht der richtige Schritt."

Die vergangene Saison mit Platz drei werde schwer zu toppen sein, so seine Einschätzung, zumal viele wichtige Akteure verletzungsbedingt fehlten. "Die jungen und unerfahrenen Spieler werden in Sachen Belastung an ihren Grenzbereich kommen." Gegen RB Leipzig und Man City wäre mit allen Mann an Bord mehr drin gewesen, glaubt Lietzau. "In der Champions-League wird jetzt alles von den Spielen gegen Olympique Lyon abhängen. Sollten hier keine vier Punkte herausspringen, ist das frühe Aus schon in der Gruppenphase vorprogrammiert."

Grundsätzlich sieht Raimund Lietzau, der in seiner Freizeit alte Bulldogs sammelt und viel Zeit mit seiner Enkeltochter Noemi verbringt, die TSG auf einem guten Weg und sagt: "Eine enorme Bereicherung für die ganze Rhein-Neckar-Region und den Kraichgau. Selbst die Fankultur hat sich rasant entwickelt." Stadion und Infrastruktur seien durch das besondere Engagement Dietmar Hopps ausgezeichnet. "Für mich stand immer fest: Wenn Dietmar Hopp etwas anpackt, dann klappt das auch."