Von Christian Beck

Kraichgau. Pfarrer haben viele Aufgaben. Vor allem sollen sie aber für ihre Gemeinde da sein. Doch im Dekanat Kraichgau ist das zurzeit vielerorten schwierig. Denn dort sind in manchen Gemeinden die Pfarrer selbst nicht da. Mehrere Vakanzen bestehen bereits, weitere kommen hinzu. Von einem "Personalkarussell" spricht Dekanin Christiane Glöckner-Lang. Die RNZ traf sich mit ihr zum Gespräch und warf einen Blick auf die Karte des Dekanats.

In Sinsheim ist die Pfarrstelle seit dem Weggang von Hartmut Friebolin seit 1. April vakant. Die Vertretung inklusive Geschäftsführung und Betreuung des Kindergartens übernimmt die Dekanin selbst. Unterstützt wird sie von Pfarrer Christian Mono: Mit 50 Prozent ist er im Dekanat Kraichgau tätig und übernimmt vor allem Beerdigungen und Gottesdienste in Seniorenheimen. Ein junger Mann soll wohl kommen, um die Nachfolge von Friebolin anzutreten - Näheres ist laut Glöckner-Lang aber noch nicht bekannt.

In Waldangelloch und Eschelbach ist Pfarrer Michael Schumacher nicht mehr tätig. Seit 1. November 2018 ist er Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt Adelsheim. Seit 1. April ist Pfarrer in Probe Dr. Jan Fellhauer hier tätig. Er war zuvor in Walldorf und absolvierte dort sein Lehrvikariat.

In Hoffenheim wird Pfarrerin Birte Wielage geschätzt. Aus familiären Gründen wird sie jedoch zum 1. September in ihre Heimat in der Nähe von Oldenburg zurückkehren. Wer die Vakanzvertretung übernimmt, ist noch nicht bekannt.

Hintergrund Früher erstreckte sich die Pflichtvakanz, also die Zeit, in der kein Pfarrer der Gemeinde zugeordnet war, über sechs Monate. Mittlerweile wurde die Frist auf zwei Monate verringert. Normalerweise dauert es aber deutlich länger, bis ein neuer Pfarrer seine Stelle antritt. Die Kirche sieht dies nicht nur negativ: Währenddessen wird häufig das Pfarrhaus renoviert. Und Vakanzen bieten die Chance, dass Veränderungen innerhalb einer Gemeinde möglich sind, erklärt Dekanin Christiane Glöckner-Lang. Folge ein neuer Pfarrer zu schnell auf den bisherigen, werde sehr viel verglichen. Ein Zeitraum von einem Jahr sei gut zu stemmen, "alles, was darüber hinaus geht, wird schwierig". Freie Pfarrstellen werden im Gesetzes- und Verordnungsblatt ausgeschrieben. "Aber ich versuche auch, aktiv Pfarrer in den Kraichgau zu ziehen", erklärt die Dekanin. Zum Beispiel, indem sie Kollegen anruft, von denen sie weiß, dass sie gerne die Stelle wechseln möchten. Pfarrer sind gehalten, sich regelmäßig zu verändern: Alle zwölf Jahre werden sie zu einem Wechselgespräch eingeladen. Familiäre Gründe beispielsweise erlauben jedoch, dass Pfarrer ihre Stelle über längere Zeiträume innehaben. Die meisten Pfarrer im Kraichgau betreuen mehr als eine Gemeinde, einige von ihnen drei. Dies wird häufig als zusätzliche Herausforderung gesehen. Die Dekanin betont aber auch die Vorteile des Landstrichs, sie "liebe den Kraichgau". Denn hier könne der Pfarrer noch sehr nahe an den Menschen sein. Und in den Gemeinden engagieren sich viele Gläubige ehrenamtlich, wie Glöckner-Lang unterstreicht - sei es beim Konfirmandenunterricht, bei Festen oder bei Umbaumaßnahmen. (cbe)

In Eppingen-Mühlbach verlässt Pfarrer Stefan Hamann zum 1. September die Stelle. Er arbeitet künftig in Spöck bei Bruchsal. Nach seinem Weggang aus Mühlbach wird das Pfarrhaus renoviert. Denn die Residenzpflicht für Pfarrer gilt nach wie vor im ganzen Dekanat, erklärt Glöckner-Lang. Dass Pfarrer ihre Stelle zu einem gehörigen Teil auch mit Blick auf das Pfarrhaus auswählen, gilt als offenes Geheimnis.

Der für Eschelbronn und Neidenstein zuständige Pfarrer Gerhard Eckert ist seit 1. September 2018 im Ruhestand. Die Vakanzvertretung hat Pfarrer Frank Schaber aus Zuzenhausen übernommen. Zum 1. September dieses Jahres wird Ralf Krust die Stelle übernehmen. Er wirkte die letzten Jahre in Eisingen bei Pforzheim, davor längere Zeit in Hardheim im Odenwald. "Ich freue mich, dass wir die Stelle nach einem Jahr wieder besetzen konnten", erklärt die Dekanin. Allerdings könnte sich der Dienstantritt verzögern, da der Umbau des Pfarrhauses noch nicht abgeschlossen ist.

In Waibstadt und Daisbach hat Jonas Rühle vor Kurzem seinen Probedienst beendet (die RNZ berichtete). Zuvor war die Stelle mehrere Jahre vakant.

In Neckarbischofsheim, Helmhof und Untergimpern ist seit 1. September 2018 Stephanie Ultes im zweijährigen Probedienst tätig.

In Helmstadt, Bargen und Flinsbach gehört Pfarrer Steffen Haselbach fast schon zum Inventar: Seit über 30 Jahren ist er dort tätig, damit ist er der dienstälteste Pfarrer im Kraichgau. Zum 31. Oktober geht er in den Ruhestand. Die Stelle ist ausgeschrieben. Vakanzvertretung übernimmt die Reichartshäuser Pfarrerin Susanne Zollinger.

In Ittlingen und Richen ist Melanie Börnig seit 1. September 2018 Pfarrerin im Probedienst. Dieser endet offiziell Ende August 2020.

In Siegelsbach, Wollenberg und Heinsheim befindet sich Pfarrer Daniel Fritsch seit 1. September 2018 im Sabbatjahr. Die Vertretung übernimmt Pfarrer Rüdiger Rutkowski aus Treschklingen/Babstadt. Er wird unterstützt von Pfarrer Jörg Sandvoss aus Obergimpern. Vom 1. September dieses Jahres an wird Fritsch wieder an gewohnter Stelle tätig sein.

In den nächsten Jahren werden Vakanzen "uns noch viele Sorgen machen", räumt Christiane Glöckner-Lang ein. Denn es werden Kollegen in Rente gehen und bei einigen steht ein Stellenwechsel an. "Ich werde es in meiner Amtszeit vermutlich nicht mehr erleben, dass alle Stellen besetzt sind", schätzt die Dekanin.