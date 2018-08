Von Herbert Hess und Christian Beck

Sinsheim-Hoffenheim. Das Hauptportal der evangelischen Kirche muss aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben, außerdem sind in und an dem Gotteshaus einige Bauarbeiten unvermeidlich. Ein Um- oder Neubau des Gemeindehauses rückt deshalb bedauerlicherweise in der Prioritätenliste nach hinten. Darüber hinaus beschäftigen eingeworfene Kirchenfenster und Zündeleien im Gebetsgarten die Gemeinde nach wie vor. Im Rahmen der Gemeindeversammlung unter Leitung des Vorsitzenden Rolf Hagmaier wurden diese und weitere Themen besprochen. Ein Überblick:

> Risse in der Kirche: Ein umfangreiches Gutachten wurde über den Zustand des Kirchengebäudes erstellt. Ein zusätzliches Schwingungsgutachten des Glockenturms belegt, dass Risse am Gebäude, unter anderem unterhalb der Empore, nicht durch das Läuten der Glocken verursacht werden. Das Kirchengutachten ergab aber erhebliche Mängel im Innenraum und an der Fassade der Westfront der Kirche. "Hier könnten Sandsteinbrocken herabstürzen", berichtet Pfarrerin Birte Wielage auf RNZ-Nachfrage. Das Hauptportal wurde aus Sicherheitsgründen deshalb sofort geschlossen.

> Für die Sanierungsarbeiten wurde ein Architektenbüro gefunden und die Denkmalschutzbehörde eingeschaltet. Der Kirchengemeinderat ist der Meinung, dass bei dieser Renovierung auch die sanitären Anlagen und der barrierefreie Zugang in Angriff genommen werden sollen. Die Kostenschätzungen für die Sanierung belaufen sich ohne Malerarbeiten und Baunebenkosten auf mindestens 140.000 Euro. "Wir müssen schauen, dass das nicht ausufert", betont die Pfarrerin. Eine wichtige Aufgabe wird der Schutz der historischen Walckerorgel während der Gebäudesanierung sein. "Die wird sehr gut geschützt werden", sichert Birte Wielage zu. Der Kirchengemeinderat wird eine Wunschliste erstellen, in der Anregungen aus der Gemeinde wie die Verbesserung der Mikrofonanlage enthalten sind.

> Zeitplan & Kirchennutzung: Ein genauer Zeitplan für die Renovierungsarbeiten liegt noch nicht vor. Gottesdienste sind währenddessen laut der Pfarrerin "wahrscheinlich eingeschränkt möglich".

> Weitere Bauprojekte: Es wurde bekannt, dass die 24 Ar Kindergartengelände in der Heiligwaldstraße als Baugelände für vier junge Familien verkauft werden sollen; das vordere Gebäude des alten Kindergartens wird erhalten, der hintere Teil abgerissen. Der Preis wird bei 200 Euro pro Quadratmeter liegen.

> Das Gemeindehaus: Auf Anfrage aus der Versammlung wurde darauf hingewiesen, dass für die Proben der Chöre verschiedene Möglichkeiten diskutiert werden. Da die Räumlichkeiten im bestehenden Schückhaus beim Pfarrbrunnen als Gemeinderäume nicht ausreichen, wurden Überlegungen zum Bau eines neuen Gemeindehauses diskutiert. Auf Anraten der Badischen Landekirche kam es zu einer Standortanalyse. Danach wurde aus Denkmalschutzgründen, Vorgaben der Baubehörde und zur Kostenersparnis ein Neubau anstelle des Schückhauses bevorzugt. Ein Neubau im Pfarrgarten und ein Anbau an die Kirche wurden verworfen. Birte Wielage wies darauf hin, dass die Landeskirche im Zuge ihres Liegenschaftsprojekts bei Einhaltung der Flächenvorgaben 50 Prozent der Baukosten anstelle der sonst üblichen 40 Prozent übernehmen wird. Der Kirchengemeinderat wird sich mit dem Thema Neubau eines Gemeindehauses erst nach dem Verkauf der Baugrundstücke in der Heiligwaldstraße befassen. Außerdem liege laut Pfarrerin Wielage die Dringlichkeit gerade an anderer Stelle: "Die Kirche ist zur Pflicht geworden, das Gemeindehaus zur Kür."

> Beschädigungen: Kirchengemeinderat Wilhelm Straub berichtete von häufigen Problemen im Gebetsgarten neben der Kirche und rund um die Kirche. Kinder und Jugendliche treiben sich im Gebetsgarten rum und hinterlassen Müll. Oft wurden Zündeleien an der Kirchenmauer oder an der Fassade beobachtet, mehrfach wurden Kirchenfenster eingeworfen (die RNZ berichtete). Die Polizei wurde wegen der Beschädigungen eingeschaltet und die Bevölkerung aufgerufen, Beobachtungen zu melden. Der Kirchengemeinderat überlegt, das Gelände mit Videokameras zu überwachen - dies muss rechtlich abgeklärt werden. Auch wurde vorgeschlagen, die Zufahrt und die Treppenaufgänge nachts zu verschließen.

> Finanzen: Laut des Jahresabschlusses den Gerhard Greiner, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, der Versammlung erläuterte, sind die finanziellen Verhältnisse der Kirchengemeinde geordnet und mit gut zu bewerten.