Eschelbronn/Waibstadt. (rw/kel) Die Sozialdemokraten gehen mit einem alten Bekannten in die Kreistagswahl am 26. Mai: Hans-Jürgen Moos, in den Jahren 2000 bis 2016 Bürgermeister in Meckesheim, versucht ein kommunalpolitisches Comeback. Der 46-Jährige steht auf der Kandidatenliste der SPD für den Wahlkreis 16 - allerdings erst auf Platz 5. Bei der letzten Wahl schaffte nur ein Genosse aus den elf Kommunen der Gemeindeverwaltungsverbände Waibstadt und Elsenztal den Sprung ins Gremium, nämlich Guntram Zimmermann, Bürgermeister in Spechbach. Er führt die Liste an.

Die rund 50 Vertreter der Ortsvereine aus Waibstadt, Epfenbach, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Meckesheim, Eschelbronn, Lobbach, Mauer und Spechbach vertrauten bei der Nominierungsversammlung vorwiegend auf kommunalpolitisch arrivierte Kräfte. Auf der Liste stehen neben Zimmermann und Moos die Bewerber Wiebke Blatt (Reichartshausen), Johannes Roß (Helmstadt-Bargen), Merit Klenk (Neidenstein), Alexander Abadschieff (Neckarbischofsheim), Hans-Adam Wellenreuther (Waibstadt), Friedbert Ziegler (Epfenbach) und Dr. Heiko Braun (Mauer).

Guntram Zimmermann benannte als Ziel, bei der anstehenden Wahl mindestens einen SPD-Kandidaten in den Kreistag zu bringen. "Natürlich dürfen es am Ende auch ein paar mehr sein", meinte Zimmermann. Die SPD sei gut aufgestellt und könne dem Wähler qualifizierte Kandidaten vorschlagen. Zu den Schwerpunktthemen zählt er die Digitalisierung, die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs, der Erhalt der Kliniken, der Ausbau der Radwege, ein schlüssiges Integrationskonzept und die Stärkung der ländlichen Region. Der Rhein-Neckar-Kreis habe enormes Potenzial, und daher lohne es sich, an der Gestaltung des Landkreises mitzuwirken.

Beim anschließenden Besuch des nahegelegenen Schreiner- und Heimatmuseums wurde die Verbundenheit mit der heimischen Region und seinem Handwerk demonstriert.