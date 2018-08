Unübersehbar: die plakativen Lettern des Graffito, das an der von Gabionen gestützten Böschung am Radweg zwischen Eschelbronn-Epfenbach prangt. Foto: Christiane Barth

Eschelbronn/Epfenbach. (cba) Fußballfans, die ihre Liebe zum Verein plakativ zum Ausdruck bringen? An der Gabionenwand der Radwegverbindung zwischen Epfenbach/Spechbach und Eschelbronn prangt in tiefroter Farbe ein gigantisches "Graffito". Den Lettern nach zu urteilen, müssen wohl Fans des 1. FC Kaiserslautern, die "Generation Luzifer", ihren unübersichtlichen Stempel auf der Steinböschung an der K4279 hinterlassen haben.

Die vor rund fünf Jahren errichtete Radwegverbindung ist Eigentum des Rhein-Neckar-Kreises. Bei einer Routinekontrolle bemerkten die Straßenmeistereien das "Kunstwerk". Der Betriebsdienstleiter Matthias Knörzer sieht jedoch keinen dringenden Handlungsbedarf, das Graffito zu entfernen: Gesäubert von unerwünschten Markierungen werde nur, wenn die Funktion der Anlagen oder des Bauwerks beeinträchtigt seien, wie dies etwa bei Schmierereien auf Straßenschildern der Fall sei. "Die Bauwerksprüfer (Anm. d. Red.: Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Karlsruhe oder beauftragte Ingenieurbüros) monieren dann oft, dass die Prüfung der Bauteile oder der Anlage nicht mehr möglich ist, wenn beispielsweise Betonoberflächen nicht auf Risse hin untersucht werden können", erklärt Matthias Knörzer. "Auf Zuruf der Polizei hat unser Straßenbauamt auch schon verbotene Symbole wie Hakenkreuze oder sonstige politische Parolen entfernt."

Das Graffito nun auf der Gabionenwand zu entfernen, sei jedoch schwierig. "Da kann unser Straßenbauamt mit seinen Bordmitteln nichts tun", so Knörzer. Mit dieser Arbeit müsse eine Firma beauftragt werfen, die mit Wasserhochdruck arbeitet. "Die Fachfirmen haben spezielle Mittel und Wege", berichtet der Betriebsdienstleiter, "aktuell sehen wir aus fachlicher Sicht keinen dringenden Handlungsbedarf, das Graffito auf der Gabionenwand entlang der K4279 zu entfernen." 1:0 also für die "Generation Luzifer"? Die Straßenmeisterei Neckarbischofsheim hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.