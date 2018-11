Von Roland Wolf

Eschelbronn. Wenn es Herbst ist und die Blätter fallen, dann stellt der Eschelbronner Naturfreund und Hobbyfotograf Michael Auer seine besten Aufnahmen, die er das Jahr über gemacht hat, einem breiteren Publikum vor. Eingeladen dazu hatte Stefan Weiss vom Na- tur-, Tier- und Vogelverein.

Seine Vortragsreihe, die er in sieben Themenbereiche unterteilte, begann Auer mit den Orchideen. Er zeigte einen bunten Querschnitt einiger Prachtexemplare, die zum Teil fantasievolle Namen tragen: Die Box-Riehmenzunge, die Pyramiden-Hundswurz oder die Zweiblättrige Waldhyazinthe findet er im Wiesental entlang des Schwarzbachs, auf dem Kallenberg oder auch in den Wiesen rund um Frauenweiler, einem Paradies für Orchideen in der Region. "Das zurückliegende Jahr war ein gutes Jahr für die Orchideen", fasste der Naturfreund zusammen.

Weitaus bekanntere Namen fallen, als er auf die heimischen Vögel eingeht. Die fotogene Blaumeise treffe man oft, die Sumpfmeise dagegen sehe man seltener. Der Buchfink, der scheue Zaunkönig, der Klaiber beim Betrachten einer Nisthöhle oder ein Reiherentenpärchen am Kallenbergsee, wo es die Uhu-Brut leider nicht mehr gibt, sind Teil einer abwechslungsreichen Vogelwelt. Die Elster, die Wasseramsel, das Rotschwänzchen, der Falke, der Storch, die Brieftaube und der Fischreiher runden die Zusammenstellung ab.

Ein außergewöhnliches Naturschauspiel ist die Paarung von großem Ochsenauge und Kohlweißling. Foto: Privat/Roland Wolf

Ins Schwärmen gerät Michael Auer, wenn er am Garten von Klaus Schleihauf vorbeigeht. Die Blumenvielfalt dort sei einzigartig; hier könne er stressfrei fotografieren. Im Gegensatz zur Tierwelt, rennen oder fliegen die Pflanzen auch nicht weg. Hier fotografierte er auch die winzig kleine "Nymphe der Lederwanze", für ihn persönlich sein Bild des Jahres. "Macht euren Garten bunt und hübsch", fordert Michael Auer dazu auf, Gärten nicht mit Steinen zuzuschütten. Leider seien schöne Schmetterlinge immer schwerer zu finden, deren Artenvielfalt scheine verloren zu gehen. Dies sei eine bedenkliche Entwicklung, sagte der Referent, der im Rückgang der Schmetterlinge einen Indikator für die Luftverschmutzung sieht. Aber trotzdem gelingt ihm bei den Aufnahmen eine absolute Rarität, als er ein großes Ochsenauge bei der Paarung mit einem Kohlweißling vor die Linse bekam. Eine Paarung dieser beiden artfremden Tierchen ist völlig unnatürlich. Die Libellen sind allesamt gute Insektenjäger. Die Heidelibelle, die Feuerlibelle, die Plattbauchlibelle oder die Smaragdlibelle tragen ihre tollen Namen zu Recht, denn aus der Nähe betrachtet sind es herrliche Geschöpfe der Natur.

Dagegen ekelt sich der Mensch oft vor den Spinnen und Käfern, deren Bezeichnungen nicht weniger geheimnisvoll klingen: Der Dunklen Wolfsspinne, der Krabbenspinne oder der Tapezierspinne will man in der Wohnung lieber nicht begegnen, und Auer stellte fest, dass diese Tierchen auch im Wald sehr rar geworden seien. Unterscheiden könne er die Spinnenarten oft an der unterschiedlichen Struktur ihrer Netze. Und auch zu Käfern - dem Schwarzen Weberbock, dem Kartoffelkäfer, dem Eichenbockkäfer, Marienkäfer oder Gelbrandkäfer - erzählt Auer Geschichten.

Die Mauereidechse, die Waldeidechse, der Teich- und der Grasfrosch waren weitere sehenswerte Lebewesen in Auers Bildvortrag. Mit seinen "Fliegenden Juwelen", wie er sie nennt, der Hummel, der Biene und der Hornisse, beendete er seinen eineinhalbstündigen Ausflug quer durch die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Besonders die Artenvielfalt, die es in der Region noch immer gibt, beeindruckte die Zuhörer. Aber Michael Auer kann auch berichten: "Es wird immer schwieriger, und man muss immer längere Wege gehen, um diese Vielfalt in der heimischen Natur noch beobachten zu können." Stefan Weiss bedankte sich beim Referenten für einen bemerkenswerten Vortrag und kündigte an, dass man die Vortragsreihe auch in Zukunft fortsetzen wolle.