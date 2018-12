Eschelbronn. (rw) Eine Ära des Schreinerdorfs geht zum Jahreswechsel mit der Umstrukturierung der Gärtnerei von Hans-Günter und seiner Frau Andrea Edler zu Ende. Das Blumen- und Pflanzenhaus schließt am 31. Dezember; angeboten werden ab Januar noch Dienstleistungen, die Gestaltung von Gärten und Gräbern, Flächenpflanzungen sowie die Lieferung von Freilandpflanzen.

Der gelernte Landschaftsgärtner erinnert sich 37 Jahre zurück, als er 1981 eine über 1000 Quadratmeter große Fläche für sein Geschäft in der Industriestraße erwarb. Das erste Gewächshaus wurde gebaut, und weitere kamen später hinzu. Dort wurden dem Kunde Pflanzen, Floristik und andere Waren angeboten, wobei für die Eheleute mit ihren bis zu fünf Mitarbeitern ein guter Service mit qualifizierter Beratung, hohe Qualität und pünktliche Lieferung immer an erster Stelle gestanden habe. Einige Floristinnen wurden im Haus ausgebildet, und eine gute Stammkundschaft konnte im Lauf der Jahre aufgebaut werden.

Aber die Zeiten im Einzelhandel haben sich geändert, und Edler spricht dabei den Fachkräftemangel, die steigenden Kosten bei sinkenden Erträgen, den Trend zu Online-Einkäufen und die steigenden bürokratischen Hürden an. Alles in allem führe dies trotz guter Konjunktur zu einem langsamen Sterben des Einzelhandels. In der neuen "Shopping-Welt", wie Edler sie nennt, zähle nur noch der Preis, und für kleinere Firmen werde es immer schwieriger, notwendige Investitionen zu tätigen.

Edler und seine Gattin seien jetzt beide über 60 Jahre alt; und die Zeitumstände seien jetzt gegeben, um einen Schnitt zu machen. Das gesamte Gelände ist inzwischen an einen Investor verkauft, die Gewächshäuser werden abgerissen; mehrere Wohnhäuser würden dort jetzt entstehen. Am 31. Dezember endet der Verkauf der Artikel in der Industriestraße mit Preisnachlässen. Hans-Günter Edler will seine verbleibenden Dienstleistungen künftig im Mühlweg 9 anbieten.